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東森自然美48週年重返榮耀　整合線上線下目標衝1000家店

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▲▼東森自然美加盟大會-副總裁廖尚文。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森集團副總裁廖尚文表示，在台灣部分，東森自然美去年營收衝出2.8億，今年營收目標成長達6.6億，10年目標做到一年160億，店家數將達到1000家。（圖／記者黃克翔攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團入主自然美跨足美容保養領域後，去年台灣營收衝出2.8億，今（9/4）在東森自然美48週年菁英店主誓師大會暨新品發表上，現場來了全台各地300位東森自然美主持老師、加盟店主，東森集團副總裁廖尚文表示，今年台灣營收目標成長達6.6億，希望讓加盟店的營收能跟隨集團的腳步一起躍進，一起賺到錢。

為了力拼打造成華人美妝第一品牌，東森自然美積極布局產品線、提供更多元服務之外，更全面導入行銷資源，力邀知名女星蔣欣代言，讓品牌形象大翻新，此外，今年延攬各領域專家組成堅強顧問團，共同參與、強化產品研發，預計每年將一波波推出新產品及儀器，讓顧客有更好的體驗。

▲▼東森自然美加盟大會-會場 。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森自然美舉辦48週年菁英店主誓師大會暨新品發表，現場來了全台各地300位東森自然美主持老師、加盟店主等參與出席。

不過面對許多老師反應「新客戶不走進店裡」問題，對此，廖尚文提到，其實已經有許多人注意到東森自然美，為了讓他們可以走進來，東森將投入全通路力量，整合線上線下銷售商品，提升消費者對東森自然美的體驗與認知，當線上銷售越多，線下修復皮膚的生意就會越好。

此外，廖尚文說，從5月中起也陸續協助加盟主參加導客計畫，目前實際及預計參與的店家共有13家，像是中正博愛店已成功導客20人，創造16.3萬業績，客戶的滿意度達93%，願意推薦給親朋好友的比例達8成。在累積數據導客經驗之下，觀察目前平均一家店附近的合適名單量超過1,300個，電話聯繫成功後，有意願體驗的比例高達13%，客戶平均回購率37%。

▲▼東森自然美加盟大會-副總裁廖尚文。（圖／記者黃克翔攝）

▲廖尚文提到，東森將投入全通路力量，整合線上線下，讓消費者可以走進東森自然美親自體驗。

在店家部分，廖尚文提到，截至今年7月止，包括直營、加盟已達270家，其中加盟店增加了17家，有加盟主老師開設新店，也有新的加盟主加入，反應了市場對東森自然美的信心，發揮磁鐵效益，例如有本來經營其他品牌，今年加入東森自然美的新進主持老師，單店的月營收較過去成長25%；由於東森自然美提供低門檻優惠的開店方案，同時輔導店家快速上線，包含美容師教育訓練，並運用東森會員導客，協助店家業績快速成長。

東森自然美同時注重加盟店的人員訓練，將在北、中、南設立訓練中心並提供宿舍，廖尚文表示，針對基層及資深美容師，未來將於每週、每月開課，不只要做升級版的生技醫美課程之授課，也傳授更好的行銷技巧，另外，北中南也將設立生技醫美診所，讓東森會員及東森加盟的會員能夠享受更滿意的醫美服務。

在線上線下布局方面，東森整合集團資源協助自然美，東森購物OB及東森直銷會持續擴大自然美商品銷售，東森網連通10月將上線美麗站長計畫，東森新聞雲成立「her」美妝網購平台，再加上北捷廣告、分眾大樓以及東森寵物店、東森房屋將試行相互導客與宣傳，透過全面出擊，為東森自然美找回市場、人流、金流。

廖尚文強調，東森自然美10年目標是做到一年160億的年營收，佔台灣整體SPA+美妝市場的10%，台灣的店家數將達到1000家，屆時，自然美將超越任何美容SPA產業，成為台灣五星級的美妝SPA品牌，也會是世界級的美妝品牌。

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