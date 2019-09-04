良心成就事業！首席顧問陳基岱：東森自然美是東方人的命定保養品

▲獲美國2抗老專利！ 東森自然美找出你的命定保養品。(採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷)

記者林璟倩／綜合報導

女孩們愛美成天性，為了留住青春美麗，大肆採購頂級奢華保養品從不手軟，也使得高端保養市場百家爭鳴。堅持打造自然、高效保養品的台灣本土品牌自然美與東森集團合併為「東森自然美」後，近期積極延攬各領域專家一同為愛美女性開發優質保養品。過去與自然美合作長達16年之久的首席顧問陳基岱博士，正是來自哈佛大學的幹細胞專家，他堅持東森自然美只開發有良心的產品，保證讓所有女性都能從中找到命定的保養品。

▲東森自然美首席顧問陳基岱博士堅持只開發有良心的產品。（圖／東森自然美提供，下同）

出身自哈佛大學的幹細胞專家陳基岱博士分享，當年自然美創辦人蔡燕萍女士已投入大量心力提升品牌保養品的成效，大幅領先業界使用EGF（表皮生長因子）減少皺紋生成，但發現老化最關鍵的「下垂」問題，始終難以突破，因此透過友人引薦結識當年正在哈佛大學研究胚胎幹細胞的陳基岱博士，共同研發出幹細胞活化因子並申請美國專利，順利打造出自然美最經典的NB-1系列保養品。

陳基岱回憶當時的榮景：「銷售力相當驚人，2003年12月上市後一個月，一套要價約5千人民幣的NB-1兩岸加起來竟賣了快一萬組，創下超過5千萬人民幣的營業額，坊間還因此出現許多仿冒品，但少了專利成分，效果完全比不上。」陳基岱感慨過去自然美錯失網路崛起的第一時機，因此在消費族群上出現年齡斷層，相信如今透過東森集團網路媒體實力及通路加以整合，勢必將成為自然美2.0，持續推出最match各族群的優質商品。

▲陳基岱博士過去為自然美開發了獲美國專利的NB-1經典保養品系列，至今仍難以複製。

陳基岱強調，自然美有兩大優勢：第一是產品、第二是高科技！東西方膚質及毛孔特性根本不同，當然要用專為亞洲女性所設計的保養品，解決肌膚問題更有效率，他斬釘截鐵地強調：「自然美只做有良心的產品，而且如同它的品牌名稱一樣，堅持自然就是美，只用最自然、最親膚的成分給愛美女性最好的美麗保養。」

與自然美合作長達16年之久，看盡美容保養市場的喜新厭舊，陳基岱認為保養品並非愈新、愈貴就愈好，而是要找到適合自己的保養品，也許別人要化妝水、精華液、乳液一整套擦的瓶瓶罐罐，但你只要找到一兩個最適合自己的保養方式，持續使用就能維持好膚質，何況自然美前前後後200多支產品，一定能找到專屬你的命定保養品。

陳基岱也不諱言，「美容保養其實有它的極限，例如：我們黃種人再怎麼美白也不可能變成白種人；同理，抗老成效也不可能讓你回到20歲的樣子，但是可以延緩老化，讓你看起來皮膚很亮、很細緻，看起來少個3~5歲，也因此幹細胞等先進的技術，未來也持續是東森自然美的研發主力。」

台灣在地經典美容品牌「Natural Beauty自然美」數十年來，始終堅持開發成分天然、溫和的保養品，近期由東森集團併購為「東森自然美」後，不僅要延續此精神，更希望透過科學美容的方式提升保養效率，滿足愛美女性對於保養的需求與期待，因此，近期東森自然美積極擴大團隊，邀集十數位化妝品、美容保養以及生科、藥學領域專家，不只擴充品牌專業廣度，更加強深度，期待位台灣美容界開啟新的里程碑。