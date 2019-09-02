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跟對人了！東森自然美老店生意回春　收入多拼出幾10萬

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▲解密SPA經營術！ 東森自然美替加盟主創導客效益。(採訪／記者洪菱鞠；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

記者洪菱鞠／台北報導

東森自然美博愛店主持老師陳玲慧花費百萬元重新裝潢老店，環境質感整個大升級，今年6月新開張後，廣受新舊顧客好評，不惜自掏腰包下重本，不只是要給顧客最好的服務品質，另一方面是用實際行動力挺東森自然美，尤其透過東森廣告行銷、大數據協助導客，不僅客源變多，成交率達近5成，收入也增加了幾10萬，讓她對於未來經營深具信心。

▲▼自然美博愛店重新開幕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲對於老店新開後生意回溫，東森自然美博愛店主陳玲慧表示對未來經營更有信心。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

陳玲慧擁有38年美容資歷，專業的技術與經驗，獲得許多顧客青睞，不少人更是從年輕做到老，無奈受到大環境不佳、成本高、舊客漸漸流失、新客進不來等因素影響，生意不再像以前輝煌，讓她曾一度想「能做多久，就做多久」，再到後來甚至有「如果真的沒辦法撐，就結束營業」的收店念頭。在東森入主自然美，總裁王令麟加油打氣之下，她決定再拼拼看，現在老店生意回春了，她笑說「覺得我跟對人了，很有信心、很有把握」。

▲▼自然美博愛店重新開幕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森自然美博愛店重新裝潢後，在重新開幕當天，東森集團創辦人王令麟（左）特地到場祝賀，讓陳玲慧（中）開心又感動。

雖然美容產業競爭激烈，坊間美容店多，陳玲慧認為，東森自然美與其他美容店的最大差別是，第一、秉持蔡燕萍博士教育、推廣服務的精神，公司常常舉辦教育訓練活動，讓美容師可以隨時獲得新知，帶給顧客正確觀念，讓他們知道如何在家配合保養；第二、利用專門的肌膚檢測系統，可以為顧客的膚況做前後對比，一比較之下，立刻看到明顯效果，達到所謂「人證、物證、科學做見證」。

▲▼自然美博愛店重新開幕 。（圖／記者徐文彬攝）

▲為了打造舒適空間，其中一間美容室特別選用昂貴的金泊壁紙，帶給顧客尊榮級享受。（圖／記者徐文彬攝）

除了有技術、產品、儀器的加持，作為加盟店主持老師，陳玲慧也提到，「一家店要成功，必須付出很多努力，尤其很多小細節要處處用心。」以重新裝潢的博愛店來說，不只空間改裝得很時尚，就連躺臥的床墊、喝的茶，都是特別精挑細選，「妳進來我這個店，就是來放鬆、享受」，給顧客最好的服務品質。

此外，當公司有新產品上市時，即便是Dr.標靶水光、NB-1晶鑽等頂級系列，陳玲慧樂於分享免費讓顧客體驗，不靠強迫推銷，把他們當朋友，直接讓他們親身感受一下效果，自然就對產品有信心，「顧客常笑我『老師，妳根本不是在做生意，根本是在交朋友的』。」另一方面，她特別強調美容老師的自我保養個人形象非常重要，唯有自己親自試用過產品後，分享時才會更有感，得到更多認同。

大環境景氣時好時壞，要讓上門的消費者一試成為老主顧，專業知識、服務品質、技術等缺一不可，尤其要成就一份好的事業，店主都有各自的經營之道，而陳玲慧表示凡事都要正面思考、正能量，因為對公司有信心，所以能夠放心一起打拼，因此在老店新開張後，廣告行銷、大數據等各項東森自然美資源挹注，帶動客源日漸增加，用實際業績做了最好證明，也讓她看到新的希望。

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