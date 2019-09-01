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東森自然美伴成長40年　高雄加盟老師葉寶琴：一路走來始終如一

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＊奉獻東森自然美40年 葉寶琴從秘書拚出兩家店。(採訪攝影／記者吳奕靖；撰稿／記者鍾欣妍；剪輯／記者謝婷婷)

記者吳奕靖／高雄報導

40年前還是一名秘書的葉寶琴，單純只是想解決自己臉上的雀斑，但沒想到卻一頭栽進了美容界，一待就是40個年頭的光景，現在已經是東森自然美高雄兩家店主持老師的她，把青春歲月奉獻給了東森自然美，而東森自然美也給了她現在所擁有的一切生活，她感謝主耶穌讓自己可以「這一路走來，始終如一」。

▲東森自然美高雄分公司負責人葉寶琴說著自然美伴隨成長40年，點點滴滴如數家珍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲東森自然美高雄三民建國店、新興五福二店主持老師葉寶琴說著自然美伴隨成長40年，點點滴滴如數家珍 。（圖／記者吳奕靖攝）

葉寶琴回憶起當初加入東森自然美的時候，原本只是一名秘書，不過卻因為臉上有雀斑、面皰有困擾，「愛美是人的天性」選擇用擠壓方式解決面子問題的她，卻造成了臉部傷口不斷擴大，還留下了一些疤痕，葉寶琴自嘲是「最醜的英文秘書」，但是就在這個時候，有朋友介紹認識了自然美的創辦人蔡燕萍。

沒想到蔡燕萍老師一看到葉寶琴之後，不但力邀成為團隊的一員，還把技術傳授給了自己，就是蔡燕萍的鼓勵，民國69年就選擇離開英文秘書職務，一心一意把美容學好，後來又遇到自然美集團招考全省的美容講師，才剛出道半年的葉寶琴受到蔡燕萍鼓勵，就來到台北應考，「我可能非常幸運，因為我是個基督徒，神給我有充分的智慧」，所以一次就考上了，還拿到了「天字第一號」講師執照。

▲東森自然美高雄分公司負責人葉寶琴說著自然美伴隨成長40年，點點滴滴如數家珍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲葉寶琴考取編號0001的美容講師執照 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在考取了美容講師執照以後，發現「我的未來真的不是夢，雖然我出身寒門子弟，但是我今年有這樣的機會，我當然是要好好的保握，所以當時候蔡老師就希望我接高雄分公司去管理她的業務」，蔡燕萍在當時候說需要一個強而有力的助手來管理高雄分公司，就在民國70年的5月1日接掌高雄分公司。

踏進了美容這一行，真的很是很意外，不過進到了自然美集團也成了葉寶琴的人生轉折點，雖然過往台北高雄之間交通還得靠客運，這一搭車就得要花4個小時以上的時間才能到台北學習技術，不過蔡寶琴還是甘之如飴，回想起自己過往的心酸，她說：「把先生跟孩子放在家裡，跟蔡老師到處國外巡迴演講，晚上的時候會想家人會掉眼淚，所以很感謝先生很支持，照顧好家裡以及高雄分公司，讓自己可以無後顧之憂才能跟蔡老師進修、開發市場」。

▲東森自然美高雄分公司負責人葉寶琴說著自然美伴隨成長40年，點點滴滴如數家珍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲葉寶琴說著自然美伴隨成長40年，感謝老公力挺。（圖／記者吳奕靖攝）

篤信基督的葉寶琴說：「神把這個機會給我，因為我跟主求，我從北部嫁到南部，我的人生地不熟，舉目無親除了我夫家這一邊，可是我要怎麼樣自己走得出去，為自己創業，所以求神給我智慧跟啟示的靈，讓我在各樣的事上能夠彰顯祂，在地上能夠發光發熱，我求主耶穌與我同在，做每一件事情，由祂來指使我，指導我一個明燈」，就是這樣的一個正面心態，讓葉寶琴在東森自然美集團一待就是40年，葉寶琴笑著說：「感謝主！讓我一路走來，始終如一」。

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