苗栗縣府與慈濟簽備忘錄　攜手推展防備災教育

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為促進慈善防災機制、環保生態推廣教育之目標，慈濟基金會與苗栗縣政府共同努力推動跨界合作，9月4日苗栗縣徐耀昌縣長與慈濟顏博文執行長簽署合作備忘錄。苗栗縣長徐耀昌致詞表示，慈濟在證嚴法師帶領下，行善的足跡遍布世界各地，有災難現場都能看到慈濟救苦救難的身影，慈濟在苗栗的付出，代表苗栗鄉親向慈濟致意。

時值開學季，徐耀昌縣長在慈濟苗栗園區表示「感恩慈濟在苗栗進行6所學校的減災希望工程，許多學校已陸續啟用，讓老師、家長更放心，讓我們下一代更認真。」9月4日苗栗縣徐耀昌縣長率領縣府團隊出席，在眾人見證下與慈濟慈善志業執行長顏博文簽署合作備忘錄，盼透過政府與民間共同落實地方創生及政府推動相關政策，促進地方發展與社會照護、提升防災意識、終身教育學習，以及推動健康生態永續教育。

▼9月4日苗栗縣徐耀昌縣長率領縣府各局處長等團隊，來到慈濟苗栗園區。

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徐耀昌縣長提及，慈濟在苗栗進行6所學校的減災希望工程的投入，過程中有許多專業人員巡視工程進度、維護工程品質，許多學校已陸續啟用，讓家長與師生更安心。感恩慈濟在西部選擇苗栗做為防救災教育中心、環保生態園區等，展現生態、環保、防災垂直的整備規模，讓防救災更有效率，這是公部門與民間協力最佳典範。

慈濟慈善志業執行長顏博文指出，對慈濟苗栗園區的期許與願景，目前已有「長照一條龍」、「災防一條龍」，明年是慈濟推動環保30周年，期待未來是「環保一條龍」及慈善農業生態環保的「生態一條龍」。

慈濟苗栗園區落實守護樹林與生態，將生態、環保、防災垂直整合，打造成人文生態的「防災教育園區」，透過室內與戶外展館，帶動民眾從「認知」到「行動」。

▼慈濟顏博文執行長陪同徐耀昌縣長參觀環保教育館，慈濟志工介紹土石流互動體驗。

「地震來時，逃生包裝什麼？」「裝潢時牆柱能打掉？」「什麼是隔震墊？」「土壤液化會造成什麼危機？」面對天災，我們準備好了嗎？

環保教育館呈現氣候變遷、全球暖化造成的災害，更呈現如何生活中透過節能減碳、省水省電等小小動作，讓地球永續；以「與地球共生息」為主軸，設立防備災教育中心，透過實際模擬、實境體驗、互動體驗等科普教育，帶動落實生活實踐的防災教育。

▼環保教育館以互動體驗等科普教育呈現，苗栗縣搜救隊人員體驗不同震度對土壤液化的影響。

在戶外的防備災教育中心，展出慈濟多年開發的賑災法寶，包含行動廚房、組合屋、生質燃料汽化爐、運載物資的全地形機動車，以及災後缺乏乾淨飲用水時的淨水設備，如淨水車、淨水船等。

慈濟苗栗園區未來將依據政府推動之慈善防災、福慧關懷、生態環保、地方創生等需求，進行相關作業包含長者照顧、慈善關懷、科普知識教育、環保蔬食、防救災教育訓練等。

▼慈濟苗栗園區展出慈濟多年開發的賑災法寶，包含行動廚房、組合屋、生質燃料汽化爐、運載物資的全地形機動車，以及災後缺乏乾淨飲用水時的淨水設備，如淨水車、淨水船等。

▼慈濟基金會環保推展組組長柳宗言介紹行動廚房如何因應災後環境需求。

慈濟基金會表示，慈濟成立半世紀以來，從國內慈善訪貧到國際賑災，從環保回收到推動環境永續，累積50餘年的慈善救災經驗中，感受到減災、防災的重要性。盼透過與地方政府合作，加強慈善公益力道、提升在地人文精神。