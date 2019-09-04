　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

臨走前「不健康時間」近9年！　想靠保險搞定退休生活有2訣竅

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼針對高齡者開辦的以房養老政策，9月底申貸額突破百億。（圖／路透社）

▲國人「不健康」存活近9年，壽險公司建議，退休規劃可掌握2訣竅，就能安心養老。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著國人平均餘命增加，根據內政部公布的平均壽命為80.4歲，顯示民眾與老化共存的期間隨之拉長，不過平均餘命不等於健康餘命，因此壽險公司建議，退休規劃可掌握2訣竅，轉嫁長壽風險，打造「晚美人生」。

根據主計總處統計，國人「不健康存活」餘命長達8.8年；調查也顯示，國內65歲以上長者對於未來最擔心的問題以「身體健康」比率最高，其餘分別是「經濟來源」、生病時的「照顧問題」。

富邦人壽總經理陳俊伴建議，想要擁有精彩豐富的「晚美人生」，先掌握不服老2訣竅，首先是經濟自主不依賴，善用多元保險商品組合，及早做好退休金流與風險保障規劃，強化自身健康與經濟的保障；再者是身心靈保健不可少，充實精神生活，健康自主管理，活出尊嚴與價值。

第一個訣竅「經濟自主不依賴」，指的是善用多元保險商品組合豐盈保障，即使獨老也能安心終老，因此富邦人壽建議，民眾至少應從40歲開始規劃，將40至60歲當成退休準備期，該階段首重資產累積，最好以專款專戶方式，透過年金險、類全委保單、失能扶助險、重大傷病險、醫療險、以及健檢服務實物給付型保單等保險商品來組合較為完善、豐盈的退休保障。

國人「不健康存活」餘命近9年，且平均要生病臥床約7年，代表老後除了生活費，務必將長期照護費用的支出一併納入規劃。以居家照顧來說，24小時外籍看護每月約2.5萬元，若聘請本國看護，則日間照顧每月需3至4萬元，全天照顧則動輒6至7萬元，再加上其他長期支出，一年80萬元跑不掉，再以國人平均臥床年數約7年計算，則一個人若進入長期照顧狀態，至少要準備近600萬元。

富邦人壽表示，政府長照2.0政策以提供基本服務為主，民眾想要擁有更好的照護品質，應及早備妥「長照帳戶」，善用長照險、類長照險（特定傷病險）以及失能扶助險等長照三寶補足保障缺口。

第2訣竅則是身心靈保健不可少，富邦人壽指出，退休後可以趁著時間、金錢、體力運用皆尚有餘裕時，完成年輕時還來不及進行的夢想。例如規劃一段遠行、培養第二或第三專長與興趣等，或是「退而不休」發展職涯第二春，藉此也可強化社會參與，有益身心健康。

台灣老年人口越來越多，但年輕人可能因為工作、生活等因素無法隨侍在側，「陪伴」便成為高齡社會中最難取得平衡的課題，富邦人壽鼓勵民眾，再忙也要記得撥空陪伴長輩，培養家庭的世代互動，一同營造尊老與親老的健康樂齡友善社會。

ET快訊
快訊／桃園龍潭1男當街遭槍擊！身中數槍倒臥血泊
剛搬來就用260度電！她10天狂噴1560元…網揪電費殺手
遺體前擲筊問「想去爸爸家嗎？」烏來簡小弟回應了…爸看結果大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

臨走前「不健康時間」近9年！　想靠保險搞定退休生活有2訣竅

儲蓄險購買技巧曝光！專家幫畫3重點「IRR越高越好」　也可參考熱門保單

南山人壽工會到金管會陳情抗議「新系統錯亂造成困擾」　公司回應：持續優化　　　

重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

舊手機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

臨走前「不健康時間」近9年！　想靠保險搞定退休生活有2訣竅

儲蓄險購買技巧曝光！專家幫畫3重點「IRR越高越好」　也可參考熱門保單

南山人壽工會到金管會陳情抗議「新系統錯亂造成困擾」　公司回應：持續優化　　　

重大傷病險挑選3大重點：理賠標準要明確！保險業首創「3次給付」趁年輕投保

舊手機也能投保！　銀行攜手產險推「復機者聯盟」1年最多賠3次

老公送生日禮物「等3個月」終於到了！　陳妍希PO照…網狂盯右下角：好閃

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

林鄭將丟重磅彈！港股「一路狂飆」1100點...站上26000點

金鐘54／王少偉錄影爆血「有危險還是要栽下去！」　等18年終拿金鐘門票

U18世界盃／澳洲驚險闖進複賽　已有2勝占有利領先位置

沒有賣不掉的價格！屋主缺錢急售賠千萬　打壞蛋黃區6年新古屋行情

單厚之／貧窮限制想像　神祕的300萬創業基金

李毓芬強力水柱濕身脫了！　沖到脫妝、掉假睫毛...洩「赤裸」樣貌

一個月賣不到50台新車　Infiniti宣布將相繼退出澳洲、西歐市場

藍色海葵、金色草莓攀上秋日餐桌　日本與英國輕鬆一日遊

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

保險熱門新聞

南山人壽工會抗議「新系統錯亂造..

儲蓄險購買技巧曝光　專家幫畫3..

出國醫療費飆千萬　旅遊必買旅平..

重大傷病險挑選3大重點　保險業..

臨走前不健康時間近9年！靠2招..

南山人壽資產總值4.7兆元「淨..

復機者聯盟來了！不是新機也能投..

一張表搞懂失能險與長照險！　挑..

利變保單降息　逾440張保單回..

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

一張表懂車禍調解官要看的單據

寵物保險再進化！毛小孩「門診+..

「實支實付保單」11/8起每人..

玩郵輪也理賠　3家產險擴大保障

更多熱門

相關新聞

全國首座飯店式長照中心落腳高雄　明年迎接銀髮長者入住

面對高齡化社會來臨，長照變成每個縣市政府都要面對的議題，高雄市政府編列8億元工程經費興建全國首座高齡身心整合長期照護中心大樓，目前已取得建築使用執照並完工，預計明年上半年開放使用。

翁照護之家住2天　耳洞塞滿活跳肥蛆

退休不能只靠政府！　個人投資靠長期、定期定額分散成本

南山人壽工會抗議「新系統錯亂造成困擾」　公司回應：持續優化　

復機者聯盟來了！不是新機也能投保

關鍵字：

富邦人壽長照退休保險保單保障老年高齡化

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

好市多中和店將實施新政策　網推爆

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面