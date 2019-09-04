臨走前「不健康時間」近9年！　想靠保險搞定退休生活有2訣竅

▲國人「不健康」存活近9年，壽險公司建議，退休規劃可掌握2訣竅，就能安心養老。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

隨著國人平均餘命增加，根據內政部公布的平均壽命為80.4歲，顯示民眾與老化共存的期間隨之拉長，不過平均餘命不等於健康餘命，因此壽險公司建議，退休規劃可掌握2訣竅，轉嫁長壽風險，打造「晚美人生」。

根據主計總處統計，國人「不健康存活」餘命長達8.8年；調查也顯示，國內65歲以上長者對於未來最擔心的問題以「身體健康」比率最高，其餘分別是「經濟來源」、生病時的「照顧問題」。

富邦人壽總經理陳俊伴建議，想要擁有精彩豐富的「晚美人生」，先掌握不服老2訣竅，首先是經濟自主不依賴，善用多元保險商品組合，及早做好退休金流與風險保障規劃，強化自身健康與經濟的保障；再者是身心靈保健不可少，充實精神生活，健康自主管理，活出尊嚴與價值。

第一個訣竅「經濟自主不依賴」，指的是善用多元保險商品組合豐盈保障，即使獨老也能安心終老，因此富邦人壽建議，民眾至少應從40歲開始規劃，將40至60歲當成退休準備期，該階段首重資產累積，最好以專款專戶方式，透過年金險、類全委保單、失能扶助險、重大傷病險、醫療險、以及健檢服務實物給付型保單等保險商品來組合較為完善、豐盈的退休保障。



國人「不健康存活」餘命近9年，且平均要生病臥床約7年，代表老後除了生活費，務必將長期照護費用的支出一併納入規劃。以居家照顧來說，24小時外籍看護每月約2.5萬元，若聘請本國看護，則日間照顧每月需3至4萬元，全天照顧則動輒6至7萬元，再加上其他長期支出，一年80萬元跑不掉，再以國人平均臥床年數約7年計算，則一個人若進入長期照顧狀態，至少要準備近600萬元。

富邦人壽表示，政府長照2.0政策以提供基本服務為主，民眾想要擁有更好的照護品質，應及早備妥「長照帳戶」，善用長照險、類長照險（特定傷病險）以及失能扶助險等長照三寶補足保障缺口。

第2訣竅則是身心靈保健不可少，富邦人壽指出，退休後可以趁著時間、金錢、體力運用皆尚有餘裕時，完成年輕時還來不及進行的夢想。例如規劃一段遠行、培養第二或第三專長與興趣等，或是「退而不休」發展職涯第二春，藉此也可強化社會參與，有益身心健康。

台灣老年人口越來越多，但年輕人可能因為工作、生活等因素無法隨侍在側，「陪伴」便成為高齡社會中最難取得平衡的課題，富邦人壽鼓勵民眾，再忙也要記得撥空陪伴長輩，培養家庭的世代互動，一同營造尊老與親老的健康樂齡友善社會。