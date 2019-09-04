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兒女早逝、孫入監！96歲低收嬤「撫養8年幼曾孫」　病逝籌不出喪葬費

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▲▼苗栗曾祖母病逝，8曾孫籌不出喪葬費。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

▲李文斌4日上午前往魏家向魏奶奶致意。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮高齡96歲的魏姓阿嬤，因丈夫、子女早逝，再加上孫子又因案離婚、入監服刑，長期靠著低收入戶補助撫養8名曾孫；但日前魏阿嬤因病辭世，一家人因生活困苦，連喪葬費用都湊不出來。苗栗縣副議長、阿斌哥大愛協會創辦人李文斌獲悉後立即到場協助，並募得12萬元善款作為喪葬費用，「願辛苦的祖母能放下所有牽掛，化作天上的星星，護佑家人！」

李文斌透露，魏奶奶年輕時與丈夫育有一雙兒女，無奈丈夫早逝，兒子、女兒、女婿也相繼離世，留下2名年幼的孫子，生活重擔全由魏奶奶一肩挑起，好不容易才將2個孫子拉拔長大。在二孫結婚後，與孫媳生下8名子女，家中開銷漸趨繁重，再加上二孫又因案入獄服刑、且與孫媳離婚，魏奶奶只好與身體狀況不佳的長孫一同撫養8名曾孫。

李文斌說，在魏奶奶的二孫入監後，留下的8個孩子中最大的也僅有16歲、最小的7歲；魏奶奶生前省吃儉用，仰賴著低收入戶補助撫養8名曾孫，就連長孫也放棄工作，全心留在家中照顧魏奶奶及8個姪子，雖然一家人生活極度清苦，但仍緊緊守在一起，沒有半句怨言。

▲▼苗栗曾祖母病逝，8曾孫籌不出喪葬費。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

▲8個孩子平日就擠在一起入睡，日子雖然清苦，但一家人仍是緊緊守著彼此。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

但近日魏奶奶因病離世，平時生活就相當艱難的一家人，這筆喪葬費用更無法負擔；李文斌獲悉後，第一時間立即募集12萬元善款，並於4日上午在里長魏吉律的陪同下前往向這位偉大的祖母致意，將這筆費用捐助給喪家，盼能解燃眉之急。

李文斌表示，盼此舉能夠拋磚引玉，讓各界能伸出援手，協助8個孩子後續的生活，「亡者靈安，願辛苦的祖母能放下所有牽掛，化作天上的星星，護佑家人。孩子們擦擦淚，搖搖頭跟自己說說沒關係，一切都會過的！」目前苗栗縣政府社會處也已介入，減免8名孩童學雜費，並將其列為保護案件，後續持續給予必要協助。

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▼李文斌捐出12萬元善款，盼能拋磚引玉，讓各界伸出援手相助。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

▲▼苗栗曾祖母病逝，8曾孫籌不出喪葬費。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

▲▼苗栗曾祖母病逝，8曾孫籌不出喪葬費。（圖／翻攝苗栗縣副議長李文斌臉書）

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