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93軍人節！婦聯會「眷村餃子嘉年華」　回溯眷村美好時光

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▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

▲婦聯會在九月三日軍人節舉辦「眷村餃子嘉年華」，讓人回憶起眷村的美好時光。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

為了向軍人致敬，婦聯會特別在九月三日軍人節，於台北市四四南村舉辦「眷村餃子嘉年華」，不少民眾盛裝打扮，穿著美麗旗袍現身相當吸睛，在婦聯會主委雷倩與老牌歌星李麗華合唱「月亮代表我的心」的美妙歌聲下，帶領大家進入時光隧道，而重頭戲「包餃子大賽」更是熱鬧滾滾，十個眷村隊伍在現場擀餃子皮、包水餃，團體合作像大家庭一樣和樂融融，讓人回憶起眷村的美好時光。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

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▲婦聯會主委雷倩(右)與老牌歌星李麗華(左)合唱「月亮代表我的心」，帶領大家進入時光隧道。

婦聯會主委雷倩表示，雖然眷村大部分都拆掉了，具體的房子可能消失，但是眷村的人、眷村的親情、眷村的濃濃愛國情操是永遠不會變的，因此特別選在軍人節，用眷村餃子嘉年華的方式，讓大家回想起那個時候的台灣，如果沒有保家衛國的軍人，就沒有現在自由民主的台灣，邀請各個地方的眷村婦女來包餃子，就像當年他們在眷村生活一樣，用餃子來紀念那段歲月。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

▲婦聯會主委雷倩表示，邀請各個地方的眷村婦女來包餃子，就像當年他們在眷村生活一樣，用餃子來紀念那段歲月。

各地的眷村婦女也不藏私分享好吃秘訣，「幸福里排舞班」婦女表示，肉要自己剁才會有嚼勁，並且要順時針方向打400下，肉才會有Q度；「埔心眷村」婦女則說「軟麵餃子硬麵湯」，包餃子和餃子皮要軟，這樣的餃子皮才會有韌性好包餡，特地準備三種餃皮和三種餡料，要讓大家品嚐多種口感；「四四西村」婦女提到，選材想要做好餃子皮，材料很重要，建議可以使用中筋麵粉。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼重頭戲「包餃子大賽」熱鬧滾滾，十個眷村隊伍在現場擀餃子皮、包水餃。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

一起包餃子的畫面，也讓不少軍眷想起從前的眷村生活，「以前媽媽不在家，到隔壁就有得吃，或者是我家包餃子，你家孩子也有得吃，很溫暖很溫馨的回憶，現在的人都住公寓住大樓，已經沒有這種氣氛了」軍眷甘太太說，「很懷念，有種回到眷村生活的感覺，幾個媽媽出來一起包餃子，擀餃子皮、準備餡料、包餡料、煮餃子等大家分工合作，最後分送給大家吃，很和樂的眷村生活」軍眷李太太感性的說。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼分工合作一起包餃子的畫面，也讓不少軍眷想起從前的眷村生活。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

從小在眷村長大的雷倩提到，「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家」就是眷村精神的代表，眷村是愛國家的代表，眷村文化是愛國的文化，為了找回眷村的記憶，除了用好滋味的餃子回溯婦聯會與眷村的情緣，同時也舉辦 「婦聯金像獎微電影比賽」，以「想我眷村的親人」為主題，希望有第二代或第三代的人，來紀念哥哥爸爸或者爺爺叔叔。

▼從小在眷村長大的雷倩提到，「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家」就是眷村精神的代表。

▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

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