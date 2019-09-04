快訊／國民黨祭出立院龍頭？ 蔡沁瑜：郭台銘不屑齷齪的政治交換戲碼

▲蔡沁瑜聯訪。（資料照／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨是否有跟鴻海集團創辦人郭台銘祭出「不分區第一名+立院龍頭」的條件挽回她留在黨內，永齡基金會副執行長蔡沁瑜4日表示，「不要再消費我們了」，郭台銘先生一直很不屑這種齷齪的政治交換的戲碼。

蔡沁瑜指出，這種消息如同外界傳郭團隊宮廷內鬥，「這麼精彩的宮廷內鬥真的不要再上演了，有不要再消費我們了」，郭台銘一直很不屑這種齷齪的政治交換的戲碼，團隊對這些事情沒有聽說，也不想聽說，若國民黨真的是有空的話，如果我們共同的目標是下架蔡英文政府，那大家就一起往這個目標努力。

據報導，郭台銘迄今未與吳敦義見面，但為能促成吳郭會，黨中央透過多個管道向郭陣營傳達此意，並告知郭鎮營，為了能留住郭台銘在國民黨內一起奮鬥，國民黨願意提供不分區第一名與國會龍頭作為條件。對此，國民黨已嚴正駁斥，國民黨不分區提名作業還沒開始，不可能會有這種事。

蔡沁瑜也指出，如果郭台銘決定參選，他念茲在茲就是為了國民奮鬥，為了台灣的人民未來更好奮鬥，所以這些職位對他來講，都不是非常重要的事情，他完全不會去做任何的考慮。

對於黨內是否有許多人出面挽留郭台銘，蔡沁瑜回應，目前為止沒有聽說，團隊也沒有特別在意國民黨放出的消息或任何動作；此言也被視為郭台銘對於黨內的挽留聲浪態度堅決。

對於近日郭柯王結盟聲勢下滑，蔡沁瑜說，三人的團隊其實一直不希望用「結盟」二字，是希望一起「合作」，規劃能做什麼事情是為台灣好，若外界認為，合作熄火了，他們會想辦法把火「重新點燃」，思考什麼合作方式比較符合三人期望，一起改變台灣政治現狀。

蔡沁瑜也駁斥外界所言的「排王現象」，指出團隊跟前立法院長王金平溝通管道順暢，郭王兩人是關公好兄弟，有長期的默契。