昨夜強震、921、403哪次最晃？「台灣4地震」比較表曝　網喊站不穩

記者曾筠淇／綜合報導

根據中央氣象署地震測報中心資料，昨（27）日深夜11時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處。此次地震全台有感，就有網友發文拋問，大家覺得這次地震和403、921大地震比，哪次體感上比較晃？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台北 剛剛的 vs 403 vs 921」為標題發文，提到921大地震時，因為他才3歲，所以印象還不深；403地震那次，他人在捷運站；昨晚的地震，他則在12樓，覺得非常晃，幾乎無法行走，不知道大家體感上，覺得哪一次比較晃？

921、331、403大地震都很晃

貼文曝光後，不少網友表示，「感覺403比較大」、「403嚇到不敢動，剛剛還順路去喝水」、「大概只有403的7、8成，不過也是很晃了」、「403台北5弱，這次4很合理」、「瞬間是403比較大，921是搖很久，連後面餘震都很久」、「0403再強一點，完全站不起來那種」、「403比較大、比較久」。

還有網友回應，「921>403>剛剛」、「921大多了」、「921搖得更久」、「921餘震一堆，不能比」、「921搖到不敢回家睡覺」、「921最恐怖好嗎」、「921在台北最恐怖是電先斷，一片黑後才開始震，整個就等死的感覺」、「921那時有種世界末日的感覺」、「921啦，一堆小朋友」。

另外，也有網友則提到331地震，「331台北最大，書架有倒」、「還有331啊」、「大家怎麼都忘了331」、「台北331很恐怖，本人有經歷過」、「我覺得除了921就是331了」、「新北，331是頭一次差點站不穩的體驗」，「331最大，921最久」。

針對網友提到的4個地震，相關資訊如下：

921大地震

發生時間：1999年9月21日凌晨1時47分

震央：南投魚池地震站西南方7.0公里

地震深度：8.0公里

芮氏規模：7.3

最大震度：南投魚池鄉7級



403大地震

發生時間：2024年4月3日上午7時58分

震央：花蓮縣政府南南東方25.0公里

地震深度：15.5公里

芮氏規模：7.2

最大震度：花蓮秀林鄉和平6強



331大地震

發生時間：2002年3月31日下午2時52分

震央：花連秀林地震站東方44.3公里

地震深度：9.6公里

芮氏規模：6.8

最大震度：宜蘭縣南澳6級



1227地震

發生時間：2025年12月27日晚上11時05分

震央：宜蘭縣政府東方32.3公里處

地震深度：72.8公里

芮氏規模：7.0

最大震度：宜蘭縣蘇澳等多個地區4級