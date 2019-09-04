快訊／破除謠言！劉宥彤、蔡沁瑜首度同框：沒時間宮廷內鬥

記者羅婉庭／台北報導

永齡基金會執行長劉宥彤、永齡基金會副執行長蔡沁瑜被爆「宮廷內鬥」，兩人4日上午為了破除謠言而首度同框，且不約而同都穿了碎花裝，蔡沁瑜強調，她們都是三個孩子的媽，「只怕小孩吵，自己不會吵」，郭台銘有國政要她們管理，「沒時間宮廷內鬥」。

▲蔡沁瑜與劉宥彤聯訪。（圖／記者陳家豪攝，下同）

蔡沁瑜指出，她們的共通點就是都是三個孩子的媽媽，每天就是工作忙於照顧小孩，其實最怕一件事情，就是小孩在家裡很吵鬧，讓我們都怕小孩吵了，自己當然也就不會吵。

劉宥彤跟著回應，很怕把時間浪費在這上面，因為其實生活中，孩子的媽媽有很多事情要做，包含自己還要工作，然後郭台銘又很多國政方面的事情，需要她們一起來參與討論，所以在時間的分配管理上，她們都是必須要非常精準的，所以完全是沒有時間在這個這個宮廷內鬥上。

劉宥彤說，外界不要太過於解讀，真的沒有外界所言的宮鬥劇，或是分權說，她們其實就是一個團隊，所有的事情大家都會一起合作，不管是對公共事務，基金會長期從事教育工作或慈善工作，蔡沁瑜都很有興趣。蔡則說，人跟人相處，盡量正面一點，「不是當不成朋友，就一定要讓敵人」，兩人既然有緣，可以當朋友，她們會好好珍惜。