　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「政治讓台北人去搞」不裝了！韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：寄生高雄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市黨部3日晚間在高雄舉辦「黨部幹部會議」，黨主席吳敦義跟高雄市長韓國瑜以及黨內8位提名參選立委的人都一同到場，上演「團結」戲碼來破除「換瑜」的傳言，營造氣勢，不過有人發現，活動選在高雄市政府勞工局大禮堂舉辦，遭到質疑公器私用，甚至轟韓國瑜「不分平假日天天選舉」，根本就是寄生高雄。

臉書社團《高雄好過日》先是發文，質疑「高雄已被寄生成為韓國瑜的選舉機器」，並且一再打破「平日市政、假日選舉」的模式，不但在平日中午開直播，跟國政顧問團大聊政治，甚至還回應：「午休時間、下班時間我要拚選舉，有什麼不可以」。

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜3日參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 ，遭網友質疑。（圖／記者吳奕靖攝）

臉書提到，雖然是平常日，但不意外的當天色一黑，韓國瑜就自動丟下市政，精神來了，切換為競選模式。與多名落跑選立委的中國黨候選人，以及上千名基層幹部舉辦高雄市勝選2020團結大會。平常罷免活動怎麼借都借不到場地，但韓國瑜一聲令下，就能借到「高雄市勞工局大禮堂」舉辦「政黨造勢活動」，這時候也沒什麼違反行政中立的顧忌了，平常日的市府，就成為韓國瑜選舉的最佳後盾，新聞局、民政局、勞工局......等局處，對於市長落跑選舉，不但大力幫忙，甚至主管也都跟著市長跑選舉造勢，辯護選舉議題。這種公器私用的狀況，才是真正用「市政機器」圖利自己選舉吧！

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實在去年7月6日高雄市長選舉期間，韓國瑜曾經說過：「台灣民眾對政治已經感到很厭煩了，今後對於政治相關議題，他不太想再發表評論」，未來在高雄市，政治必須歸零，政治就讓台北人去搞，高雄要全面拚經濟。如今韓擔任高雄市長，不但在高雄市政府機關場地大辦黨內總統選舉造勢活動，甚至連平日也在高雄拚選舉行程，難怪會遭來非議。

ET快訊
外公載孫「倒栽蔥」跌圳溝亡！4歲女童站水中哭整夜
快訊／台南畜牧場女員工「墜入攪拌機」！遭肢解「血肉模糊」慘死
快訊／玲玲雨區再擴大！基隆新北8縣市豪、大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

自稱墨綠、討厭外省人挨批　柯文哲：我最沒有省籍對立

快訊／國民黨祭出立院龍頭？ 蔡沁瑜：郭台銘不屑齷齪的政治交換戲碼

快訊／韓國瑜不要台獨票　蔡英文：台灣派、中華民國派都要爭取

快訊／破除謠言！劉宥彤、蔡沁瑜首度同框：沒時間宮廷內鬥

「政治讓台北人去搞」不裝了！韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：寄生高雄

國民黨提告林峯正：黨產會阻止黨產捐公益　幫民進黨選舉

快訊／把軍人打成米蟲還消費？　蔡英文駁：當總統以來講話一致

快訊／柯文哲討厭外省人言論引論戰　蔡英文：大家都是自己人

快訊／黃之鋒籲台灣人上街　蔡英文：非常支持港人追求民主自由

雲端最前線／為中華民國而戰！郭台銘：出來打破藍綠

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

自稱墨綠、討厭外省人挨批　柯文哲：我最沒有省籍對立

快訊／國民黨祭出立院龍頭？ 蔡沁瑜：郭台銘不屑齷齪的政治交換戲碼

快訊／韓國瑜不要台獨票　蔡英文：台灣派、中華民國派都要爭取

快訊／破除謠言！劉宥彤、蔡沁瑜首度同框：沒時間宮廷內鬥

「政治讓台北人去搞」不裝了！韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：寄生高雄

國民黨提告林峯正：黨產會阻止黨產捐公益　幫民進黨選舉

快訊／把軍人打成米蟲還消費？　蔡英文駁：當總統以來講話一致

快訊／柯文哲討厭外省人言論引論戰　蔡英文：大家都是自己人

快訊／黃之鋒籲台灣人上街　蔡英文：非常支持港人追求民主自由

雲端最前線／為中華民國而戰！郭台銘：出來打破藍綠

畫面曝光！洛威拿「慢慢」大展獨特泳技　2千人一看笑炸：儒艮？

湖北小學遭無差別血洗8死2傷！兇嫌曾「挖女友眼睛」坐牢8年

嘉大攜手北藝大善盡大學社會責任　前進大崙國小推動友善植栽

虧錢也要賣！《驚奇隊長》布麗拉森6800萬賣出好萊塢山豪宅　倒賠200萬

自稱墨綠、討厭外省人挨批　柯文哲：我最沒有省籍對立

call派出所要給「一顆地獄火」　二審輕判拘役20天理由出爐

張奕重回一軍拚第3勝　對戰西武獅被4轟、防禦率高達9

說好只吃一口！　貪吃約克夏「咬走整條」火腿腸...媽原地傻眼

緊身衣透出黑Bra！　Albee「渾圓美胸」形狀超羞…老司機全嗨了：乙霏太搶眼

烏來簡小弟回家了！遺體卡15.7K石縫中…離「姑姑託夢地」僅200m

消費行為調查

您好，為了解民眾對於消費行為的與未來的需求，作為消費服務與消費內容的改善，《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！
ETtoday民調雲 敬上

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭..

劉寶傑驚呆！陳明文300萬霸氣..

蔡要國軍多穿軍服上街　退將：她..

柯文哲同意大巨蛋復工內幕　最快..

陳明文高鐵運300萬現金！名嘴..

韓激怒媽祖「怒退駕」！他說郭台..

新版身分證少這欄　內政部：OO..

王浩宇嗆爆柯文哲操弄省籍對立

恐怖官邸！處長自縊副手又驟逝　..

蔡英文專機駕駛遭爆　「出勤前一..

陳明文在高鐵掉300萬　兒澄清..

陳明文300萬掉高鐵！律師：對..

韓國瑜聽到「遲到」超激動！再轟..

換瑜說後同台！韓國瑜吳敦義先大..

更多熱門

相關新聞

快訊／韓不要台獨票　小英：都爭取最大支持

高雄市長韓國瑜日前指出，他的立場就是捍衛中華民國、反對台獨，請支持台獨請去投蔡英文。對此，蔡英文4日表示，不論是台灣派，還是中華民國派，或者是中華民國台灣派，都要爭取最大的支持。

快訊／消費軍人？蔡英文駁：講話一致

韓國瑜的功還是過？高雄房價年漲10%　建商大老看法兩極

快訊／蔡英文：非常支持港人追求民主自由

直播／為中華民國而戰！郭台銘：出來打破藍綠

關鍵字：

韓國瑜吳敦義總統拚選舉勞工局高雄市政府高雄好過日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

劍魚只活1天！玲玲開眼恐成中颱

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

好市多中和店將實施新政策　網推爆

乖孫出國工作想家　一看阿嬤「自拍」笑崩

娶26歲乖乖牌嫩妻！發現老婆「藏7年秘密」他崩潰要離婚：

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面