「政治讓台北人去搞」不裝了！韓國瑜「平日市府地造勢」遭轟：寄生高雄

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市黨部3日晚間在高雄舉辦「黨部幹部會議」，黨主席吳敦義跟高雄市長韓國瑜以及黨內8位提名參選立委的人都一同到場，上演「團結」戲碼來破除「換瑜」的傳言，營造氣勢，不過有人發現，活動選在高雄市政府勞工局大禮堂舉辦，遭到質疑公器私用，甚至轟韓國瑜「不分平假日天天選舉」，根本就是寄生高雄。

臉書社團《高雄好過日》先是發文，質疑「高雄已被寄生成為韓國瑜的選舉機器」，並且一再打破「平日市政、假日選舉」的模式，不但在平日中午開直播，跟國政顧問團大聊政治，甚至還回應：「午休時間、下班時間我要拚選舉，有什麼不可以」。

▲韓國瑜3日參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 ，遭網友質疑。（圖／記者吳奕靖攝）

臉書提到，雖然是平常日，但不意外的當天色一黑，韓國瑜就自動丟下市政，精神來了，切換為競選模式。與多名落跑選立委的中國黨候選人，以及上千名基層幹部舉辦高雄市勝選2020團結大會。平常罷免活動怎麼借都借不到場地，但韓國瑜一聲令下，就能借到「高雄市勞工局大禮堂」舉辦「政黨造勢活動」，這時候也沒什麼違反行政中立的顧忌了，平常日的市府，就成為韓國瑜選舉的最佳後盾，新聞局、民政局、勞工局......等局處，對於市長落跑選舉，不但大力幫忙，甚至主管也都跟著市長跑選舉造勢，辯護選舉議題。這種公器私用的狀況，才是真正用「市政機器」圖利自己選舉吧！

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜3日下午7點40分在高雄市政府勞工局大禮堂參加國民黨高雄市黨部選舉造勢活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實在去年7月6日高雄市長選舉期間，韓國瑜曾經說過：「台灣民眾對政治已經感到很厭煩了，今後對於政治相關議題，他不太想再發表評論」，未來在高雄市，政治必須歸零，政治就讓台北人去搞，高雄要全面拚經濟。如今韓擔任高雄市長，不但在高雄市政府機關場地大辦黨內總統選舉造勢活動，甚至連平日也在高雄拚選舉行程，難怪會遭來非議。