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國民黨提告林峯正：黨產會阻止黨產捐公益　幫民進黨選舉

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▲▼國民黨召開記者會，宣布將提告黨產會主委林峯。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨召開記者會，宣布將提告黨產會主委林峯。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院黨產會主委林峯正日前說，如果明年大選國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理工作也會一切歸零。國民黨4日召開開記者會，提告林峯正涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法。國民黨行管會主委邱大展則表示，黨產會要求國民黨全部黨產要「收歸國有」，並且簽下類似「認罪狀」，但國民黨主張黨產應該「捐做公益」，不同意「收歸國有」。

國民黨委任律師葉慶元表示，林峯正稱如果明年選舉民進黨敗選，追查黨產工作將無疾而終，這是不實指控，也對國民黨選情造成影響，他也強調，國民黨早說要全數捐出黨產，因此無論民進黨明年敗選否，國民黨都會捐出黨產，林峯正的發言已失行政中立立場，也有違應獨立公正行使職權的原則，近日就會正式提告。

葉慶元並說，遺憾黨產會自成立以來，並沒有像林峯正所說的那麼風光，而且不當黨產處理條例明文規定黨產會委員特定政黨人士的比例不得超過3分之1，黨產會表面上看似合乎規定，但許多無黨籍委員離開黨產會後，卻往往轉為民進黨發言人或擔任其他要職，同時黨產會先前強調清查黨產不只是針對國民黨，但成立至今卻只有在查國民黨。

國民黨行管會主委邱大展則表示，過去國民黨一直與黨產會秘密協商，有關該黨執行第19屆全代會決議黨產全數捐做公益的相關資料、記錄，也都早已提供給黨產會，林峯正卻說國民黨要保留黨產，這是故意抹黑，幫助民進黨選舉。

邱大展說，依照政黨法規定，國民黨非辦公使用的黨產今年12月必須全數處理完畢，而且總計117筆不動產今年1月就已報請黨產會同意在12月處分完畢，但到目前為止，還有88筆黨產會不同意出售，怎麼可以說國民黨想要保留黨產？「打人變成救人」，中投公司股權處分問題也是一樣的情況。

邱大展懷疑，民進黨政府的內政部長徐國勇、金管會主委顧立雄、林峯正三個人已共同密謀消滅國民黨。

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