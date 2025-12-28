回暖掰了！陸元旦假期遇強冷空氣　局部地區溫度直降20度

▲大陸新一波強冷空氣即將南下，元旦假期局部地區降溫或達攝氏20度。（圖／翻攝中國天氣網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸寒冷空氣一波波襲來，年末一波罕見回暖的天氣狀態也將告一段落，隨著強冷空氣接力南下，元旦連假前後中國多地氣溫將出現明顯下滑，部分地區降溫幅度恐致攝氏10至20度，天氣也將由偏暖快速轉為寒冷。

《中國天氣網》報導，2025年最後一波大回暖正在「火熱」進行中，北方地區明天氣溫普遍達到高點，南方氣溫高點在29日前後。不過一股實力強勁的冷空氣也開始蓄力了……。

據悉，這波回暖將持續至明（29）日，北方與南方多地氣溫短暫偏高，但也為後續劇烈降溫埋下伏筆。未來一週將有兩波冷空氣影響，首波自28日至30日影響偏北地區，部分內蒙古與東北地區降溫可超過10度；第二波強冷空氣預計在12月30日至2026年1月3日前後自北向南影響中東部，多地氣溫下滑6至8度，局部超過10度，並伴隨偏北風。

氣象資料顯示，東北地區將是溫度震盪最明顯的區域，跨年前後累積降溫幅度可達10至20度；長江中下游及南方地區在短暫回暖接近20度後，元旦期間最高溫或重新跌回個位數，濕冷感受明顯。

此外，隨冷空氣南下，12月30日起至明年1月初，北方多地將出現雨雪，南方則以降雨為主，實際影響範圍仍待後續預報調整。