重燃結盟態勢！蔡沁瑜駁「熄火說」：郭柯王會一起找副手

記者羅婉庭／台北報導

對於近日郭柯王結盟聲勢下滑，距離登記期限也只剩8天，團隊規劃下一步的時間緊迫，永齡基金會副執行長蔡沁瑜4日表示，若合作態勢確定，三方會一起討論副手人選，集思廣益。

對於三人結盟的民調下滑，蔡沁瑜說，民調數字都只是參考，在不同時間點也一定會起起伏伏；她表示，外界有一種說法是三個人對於決定參選與否「拖太久」，沒有進一步的發展，他們很重視這個聲音，如果外界對於三個人合作有這麼大的期待，也希望他們出來能夠改變台灣目前政治的現狀，他們就會往這個方向來努力。

蔡沁瑜指出，三人的團隊其實一直不希望用「結盟」二字，是希望一起「合作」，規劃能做什麼事情是為台灣好，若外界認為，合作熄火了，他們會想辦法把火「重新點燃」，思考什麼合作方式比較符合三人期望，一起改變台灣政治現狀。

對於副手人選是否有口袋名單，蔡沁瑜表示自己不確定，也不知道「口袋有多深」，也會考慮「見光死」，希望事情順利進行，若提早曝光，對安排會有所影響。對於副手條件，她表示並沒有限定女性，只要有能力可以協助郭台銘，把國政問題解決、做得更好，都是團隊廣納人才的方向，9月17日前一定會給外界答覆。

▲郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔡沁瑜聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）