外送員滑手機確認目的地...摔車　「人頭跌入貨車底」慘被輾爆

▲ 外送員機車騎到一半突然翻車，整個人跌進大貨車車輪，慘遭輾斃 。（圖／翻攝自《梨視頻》）

實習記者羅明輝／綜合報導

湖北宜昌發生一起驚悚車禍。一名男外送員在騎車送餐途中，突然間重心不穩，在路上翻車，上半身直接跌進一旁大貨車的後輪下，當場慘遭輾爆致死。

根據《梨視頻》報導，事故發生於3日，從後方目擊民眾的行車記錄器畫面可以看出，男外送員原先好端端的在路上騎著機車，卻突然間連人帶車翻倒，整個人直接跌進左側行進中的紅色貨車車輪下方，瞬間遭到後輪輾爆。

目擊民眾向警方提到，當時看見這名外送員騎車時搖搖晃晃，似乎是一邊用手機確認目的地位置，一邊騎車，沒有專心留意周遭情況，才會釀成悲劇。目前警方也已經進入調查，以釐清詳細事發原因。

▲ 外送員疑似因為行車用手機而發生車禍 。（圖／翻攝自《梨視頻》）

網友看完影片後，紛紛在下方留言表示，「路上只要看到外送員的車，基本上都一定讓他們先走，畢竟他們有的時候實在太無視交通規則了。雖然賺錢很重要，但是自身與他人的安全更重要吧！建議外送相關網站調整規則，來規範外送員。」「今天下午下班時，我看我這側的綠燈亮了，另一側變紅燈，剛剛開始準備起步，結果一個美團的外賣員一邊壓著喇叭，蹭蹭就從我們面前駛過去，當下我們都快要嚇死了好嗎！大家都用不可思議的眼神看著漸漸遠去的外賣員，我覺得這真的是太不負責任。」、「行車用手機，這該算是誰的責任阿？」

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