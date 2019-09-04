高雄豪雨騎士「煞不住」撞車　空中轉體2圈落地痛喊：我的腿斷了

▲高雄深夜發生一起機車騎士疑似天雨路滑煞不住撞車造成腿斷的車禍意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市凌晨下起大雨，也因雨發生一起交通意外，一輛正在等轉彎的汽車，遭到一輛對面騎過來的機車撞上，騎士當場撞飛，還在空中轉了2圈摔落地面，這一摔也把腿摔斷了，初步了解疑似是天雨路滑，煞車不及所釀禍。

4日0時45分許於高雄市苓雅區和平一路與林德街口，一輛小客車沿和平一路南向北行駛左轉林德街時，當時下著大雨，所以視線不清楚，但就在這個時候，對向來了一輛直行的重機駕駛就撞了上來，造成雙方發生擦撞，初步檢視傷情，機車駕駛胸手部與腳部有挫傷，另外腿部還有骨折情形，警方對車輛駕駛進行酒測後發現均無酒精反應，初步研判可能是因為天色昏暗造成轉彎車未注意到直行車的狀況，而肇事的機車也不排除是因為天雨路滑，一時間煞住，但相關肇事責任仍待後續調查釐清。

▲高雄深夜發生一起機車騎士疑似天雨路滑煞不住撞車造成腿斷的車禍意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄深夜發生一起機車騎士疑似天雨路滑煞不住撞車造成腿斷的車禍意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

苓雅分局表示，事發當下天色昏暗視線較差，加上有下雨的狀況容易因未注意車前狀況導致發生事故，因此更應注意左右來車，還是提醒各位民眾，夜間行經交岔路口一定要減速慢行，下雨天或路面濕滑更應放慢車速，以確保自身與他人的生命財產安全。

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▲高雄深夜發生一起機車騎士疑似天雨路滑煞不住撞車造成腿斷的車禍意外 。（圖／記者吳奕靖翻攝）