五股巷弄機車自撞違停灑水車　騎士倒地噴血送醫不治

▲五股區四維路巷弄內機車自撞灑水車，李姓騎士送醫後傷重不治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市五股區四維路185巷巷內，3日凌晨4時30分許傳出一起車禍事故。52歲的李姓男子3日凌晨騎乘一部紅色機車，行經四維路185巷，疑似未注意到一旁停放的灑水車，就這樣從後方撞了上去，李男當場倒地頭破血流，機車也對折成兩半，路過的民眾發現後報警，目前李男已經被送往鄰近的醫院，由醫護人員急救中。

據了解，李姓男子3日凌晨騎車出門時，行經五股區鴨母港溝旁的四維路185巷車速飛快，在經過一處路口時，疑似未注意到前方有一部違停的灑水車，就這樣從後方撞了上去，機車撞上灑水車後，從中間斷成2半，車上的李男頭部受到重擊，雖有戴上安全帽，但仍血流不止。

附近民眾聽聞巨大撞擊聲，紛紛跑出來查看，只見到李男倒在地上，一旁還有大量血跡，嚇得馬上報警。警消獲報後很快就趕抵現場，救護人員立即對李男進行CPR，並將他送往市立三重醫院急救，但由於李男傷勢過重，經醫護人員搶救後，仍傷重不治。

警方目前已派請鑑識人員及交通分隊員警到場拍照採證，初步判定是自撞所致，但灑水車違規停放紅線，也有部分交通責任，至於李男是否有酒駕行為，仍有待抽血檢驗，詳細車禍原因及肇責判定，警方認為還要再調閱附近的監視器影像，才能夠進一步釐清。

▲警方在事故現場周邊拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）



▲鑑識人員蹲在車邊拍照採證。（圖／記者趙永博攝）



▲機車撞上灑水車後從中間斷裂成2半。（圖／記者趙永博攝）



▲灑水車遭撞後，後方排氣管變形。（圖／記者趙永博攝）