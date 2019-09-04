快訊／中山高24K客車追撞貨車　貨車翻覆水果散落2人傷

▲國道中山高速公路北上24公里處發生嚴重車禍，貨車變換車道遭後方轎車追撞，貨車因撞擊而翻覆。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

中山高速公路北上24公里處，4日凌晨4時50分許發生一起轎車追撞貨車的事故。一輛載運水果的小貨車，行駛在中山高北上車道外側，經過重慶北路匝道時，突然變換車道，後方一輛銀色轎車閃避不及撞上後貨車翻覆，車上56歲的曾姓男子一度受困，車上水果也散落一地，佔據了2線車道，曾男最後被消防人員救出後送醫，所幸經治療後無大礙。

銀色轎車上年約36歲的張姓駕駛無奈的表示，車禍當時他開在中間車道，右側突然衝出一輛小貨車，並且沒有打方向燈就偏過來要切換車道，張男表示根本來不及反應，車頭就直接撞上貨車，貨車才會當場失控翻覆。

貨車上的曾男當時正載著水果要到北市販售，但車輛遭撞翻覆後，張男一度受困車內，目擊民眾紛紛打電話報警，警消迅速加派人手到場協助處理，救護人員到場後，先將貨車內的曾男救出，並送往鄰近的新光醫院救治，目前已確認曾男並無生命危險，由醫護人員處理傷勢當中。

貨車遭撞後，車上的西瓜、鳳梨等水果，通通散落在路面上，被後方車輛輾壓撞毀，而車上的生財器具水果刀磅秤等物品也散落一地。銀色轎車因撞上貨車，車頭嚴重毀損，轎車上的張男因撞擊而受到驚嚇，坐在路邊覺得很悶，最後也由救護人員陪同送往新光醫院檢傷。

這起車禍總共佔據了中山高北上2個車道，並影響到一旁的北上匝道出入，所幸國道交通分隊員警處理迅速，很快就將事故現場的車輛排除，並且將散落物清除乾淨。詳細車禍原因，國道警方認為還有待進一步釐清，至於雙方駕駛是否有酒駕情事，警方表示目前並無跡象顯示兩人有酒駕疑慮，但也將會對兩人進行抽血檢驗。

▲▼警消破壞貨車，將車上的曾姓駕駛救出。（圖／記者趙永博翻攝）



▲貨車翻覆後，車上的水果散落一地。（圖／記者趙永博攝）



▲貨車車頭全毀，擋風玻璃也碎裂。（圖／記者趙永博攝）



▲貨車翻覆飛到外側路肩，車上貨物散落一地。（圖／記者趙永博攝）



▲▼拖吊車輛將銀色轎車吊離事故現場，車頭因撞擊嚴重毀損。（圖／記者趙永博攝）



▲拖吊車輛將翻覆的貨車吊離現場。（圖／記者趙永博攝）