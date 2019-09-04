「他說我的聲音像天使」　女學生遭家教猥褻5次：繞小路逼我親他

記者黃翊婷／綜合報導

屏東傅姓男子2016年間在當地某家教班擔任數學教師，卻對當時未滿16歲的女學生小桃（化名）伸出狼爪，不僅撫摸大腿，還做出環抱、親吻臉頰等動作，甚至正面熊抱稱讚對方聲音像天使，7個月間總計猥褻5次，最後被高雄高分院法官依法判處1年有期徒刑。

▲傅男是該家教班的數學老師兼負責人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

小桃接受警方質詢時指稱，因為班上只有4名女學生，第一次遭猥褻時另外3位同學都已經下課回家，傅姓老師就坐在右邊教數學，教到一半卻突然伸出左手摸大腿，她嚇了一跳，但不敢反抗；第二次受害是她下課後留下來問問題，「老師一樣坐在我右邊，問完問題要起來回家時，他就從正面抱我，說我的聲音像天使，我當時也不敢反抗」。

小桃表示，接著2次受到猥褻也是老師趁著教室裡沒人時下手，最後一次因為下課後家人沒來接送，她想走路回家，老師看到就從家裡騎腳踏車追來，說要騎車送我一程，「我有打電話跟家人說，他回家換機車來載我，又說騎小路比較安全，後來騎到一半，他就跟我說如果沒有親吻他，車子就會停下來沒有辦法前進，我只好親他臉頰，後來老師就載我回家。」

▲小桃每次下課都是最晚離開的學生，沒想到卻因此遭到老師猥褻。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

檢方進一步調查，發現傅男在2016年2月至9月間一共出手猥褻5次，行為包含摸大腿、環抱、親吻臉頰、親吻嘴唇等，而且都是趁小桃來不及抗拒之際出手，客觀上的確屬於猥褻行為，因此依法起訴。

高雄高分院法官則認為，傅男利用執教機會以及女學生對自己的信任，多次做出猥褻行為，顯然已經影響受害少女的身心健康，但考量到他已與小桃家人達成和解，也賠償30萬元，最後依5個故意對受照護之少女利用權勢猥褻罪，合併判處1年有期徒刑，得易科罰金36萬元。

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