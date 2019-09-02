海拔1000公尺高山有機小山芋　你吃過嗎？來春日找傅玉珠

▲屏東縣春日婦人傅玉珠在海拔1000公尺的老力里部落種有機山芋頭，多數銷往有機商店。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

64歲的屏東縣春日婦人傅玉珠在海拔1000公尺的老力里部落種有機山芋頭，特殊高雄2號品種，除主球莖外，側莖可長出20-30顆的小芋頭，特別香Q鬆軟，粉質高，香氣濃郁，特別好吃且耐儲存，值得消費者品嘗。

群山圍繞地勢陡峭，平地人可能無法到達這麼高的老力里部落來種田；傅玉珠說，從山下到種芋的地方開車至少50分鐘，雖然路途遠，對她來說卻習於為常，且她認為這地方種芋頭最好，幾乎每天都要上來巡視芋田，由於陡峭坡地，全靠人工一株一株栽種，從下往上看，全是險坡，從海拔700公尺種到1000公尺，一般人大概無法勝任，她卻不喊累。

她說，這片芋田大約有一公頃多，已連續種了5年，全部申請到有機驗證，山上種田全是靠老天爺幫忙，完全不噴農藥，今年2月份種到最近採收才施一次肥，縱使土壤不肥沃，全靠下雨及山泉水灌溉，雖長得慢，但長出來的山芋特別有香氣及厚實口感。

農場取名為「老力里農場」，除種山芋也有部份山苦瓜及高麗菜等，山芋大約一星期採收一次，整理後曬乾，可存放到一個月，主要銷往有機店，不怕賣不出去，而另有市集展售時，她也會載著山芋擺攤。

她說，山上栽種的芋頭特別有味道，芋頭挖掘後，除母莖外，側芽長出的子芋一一拔取就是所謂的小山芋，通常一株可結20顆，最高紀錄曾達60顆。山芋除一般烹煮食用，做料理特別有口感，也更有健康保障。。傅玉珠的手機0916858657。