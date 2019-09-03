登革熱境外移入351例　創下10年同期新高…落實防疫

▲國際間登革熱疫情嚴重，屏東縣衛生局籲民眾要注意校園、社區及家戶環境清潔巡檢，避免孳生病媒蚊。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據疾病管制署疫情統計，今年迄9月1日全國境外移入病例累計351例，創下10年同期新高，屏東縣衛生局因此呼籲在疫情持續期間，要注意校園、社區及家戶環境清潔巡檢，確實做好防疫4大步驟「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊。

各級學校已陸續開學，但暑假是志工服務、旅遊及探親等的旺季，國際間登革熱疫情嚴重，根據疾病管制署疫情統計迄9月1日全國境外移入病例累計351例，創下10年同期新高；國內本土登革熱病例累計76例，為高雄市51例、台南市21例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。

有鑑於此，衛生局呼籲在疫情持續期間，應注意校園、社區及家戶環境清潔巡檢，確實做好防疫4大步驟「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊；若前往登革熱流行國家及地區，務必強化健康管理，返家後兩週內如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知近期旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療，才能確保健康，杜絕本土疫情發生。

屏東縣於上月26日新增第6例境外移入登革熱，是位本國籍男性65歲，居住地東港鎮，於5月15日至8月17日前往索羅門群島，8月17日由小港機場入境，8月21日因發燒、頭痛未改善，前往高雄榮總就醫通報並住院治療，衛生單位當日即疫情調查並進行住家周邊一般孳清作業。

27日與縣府環保局及鎮公所同步進行強制孳生源清除及戶外化學防治並有里長及員警到場陪同執行相關防疫工作。將持續監測至9月16日無新增個案，疫情警報才解除。衛生局呼籲請醫療院所醫師提高疫病警覺、積極通報，若發現民眾就醫有登革熱流行地區旅遊史，於診察時加強詢問旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，於發現疑似病例時，立即進行登革熱快篩及通報（快篩陰性及陽性皆需進行法定傳染病通報），以利衛生單位採取後續防治措施，確保自身及社區民眾健康。