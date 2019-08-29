桃園觀音灌溉大排遭傾倒大量死亡「垃圾魚」　惡臭逼人

▲觀音區新坡灌溉大排疑人傾倒大量死垃圾魚。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區新坡橋下灌溉大排28日傳出疑遭不肖業者傾倒俗稱「垃圾魚」的琵琶鼠死魚，水面上大量魚屍飄出陣陣惡臭，令人聞之作嘔，民眾一度懷疑是遭偷排廢水所致，但從死亡幾乎是垃圾魚，且仍有其他吳郭魚在水面呼吸，研判是有人惡意將死魚棄置，在未查明原因前，居民希望能儘速清除魚屍、還當地清淨空氣。

▲▼魚屍幾乎為垃圾魚，其他吳郭魚等魚種仍在水面上呼吸。（圖／記者楊熾興攝）

住在觀音區新生路的鄭姓民眾表示，從27日晚就聞到惡臭味道，早上起床查看原來是新坡橋下灌溉大排出現大量死魚，一度懷疑是上游偷排或偷倒廢水所致，但仔細查看竟幾乎死的都是垃圾魚，而且水中仍有吳郭魚浮在水面呼吸，初步研判應該不肖業者惡意傾倒死垃圾魚於大排內。

有民眾也ｐｏ文於臉書「我是觀音人」「我是新坡人」，指出，想詢問這水溝的魚死掉可以請什麼單位來處理？因為這味道真的不好聞，而且下游的農耕地也都是用這條排水溝的水，附近更鄰近人口稠密住宅區和觀音高中，讓學生和老師聞到夾雜豬屎惡臭如何能專心上課？

▲環保局稽查人員據報前來採樣化驗水質。（圖／江承洲提供）

鄭姓民眾也求助觀音志工服務協會理事長江承洲，除抨擊不肖業者的惡行外，並迅速找來環保局稽查人員前來化驗，初步證實為水中含氧不足，水中ＰＨ值仍算正常，但為何死的幾乎乎是生命力極強的垃圾魚，其他魚種都沒死呢？他們也感到不解。