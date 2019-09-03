台南新增1例本土登革熱病例累計22例　請民眾確實清除積水容器！

▲台南市台南市確診本土登革熱病例數22例，目前多雨季節，請民眾確實清除積水容器。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市於9月2日晚上新增1例二採確診本土登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數22例，境外移入登革熱病例數29例，目前多雨季節，請民眾將居家環境澈底巡查，將容器妥善收藏於屋內，疏通屋簷排水槽及陽台排水孔，降雨過後儘速清除積水容器積水點，避免孳生病媒蚊，並做好防蚊措施。

衛生局指出，第22例本土病例為50多歲女性，居住地於南區喜東里，8月20日出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，曾至診所就醫，症狀未改善於8月22日至醫院就醫，登革熱快篩為陽性。同日夜間衛生局檢驗中心報告為NS1+、IgM-、IgG-、PCR-，判定二次採血。病例於9月2日夜間二採確診IgM+、IgG+且4倍上升。

個案主要活動地於住家及東區東門里工作地。登革熱防治中心已於8月22日及23日針對個案工作地進行壓罐、半徑100公尺戶外化學防治及孳生源清除。9月3日將再加強個案居住地及工作地半徑100公尺戶外化學防治噴藥及孳生源清除等防治措施。

衛生局指出，近日天氣陰晴不定，降雨機率增加，請民眾把握雨後一週防疫時效，澈底落實「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。