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菲國回台發高燒感染登革熱　彰化「三清宮步道」列高風險區

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▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。（圖／彰化縣環保局提供）

▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局本周公布新增1例境外移入登革熱個案，患者8日從菲律賓回國後，除住家及工作地之外，每天至彰化師範大學後方三清宮附近健行步道運動，由於彰化市人口密度較高，且前往三清宮附近健行者眾多，衛生局評估該地方為高風險地點，建議避免於該區活動。

▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。（圖／彰化縣環保局提供）

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衛生局指出，彰化縣今年至今共有12例境外移入病例，主要感染地為柬埔寨、菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫等東南亞國家，最新移入登革熱個案為62歲男性5日至7日前往菲律賓，14日回國後發現發燒、肌肉痠痛症狀及血小板低下等症狀，16日醫院診斷疑似感染登革熱通報衛生局，經疾管署判定為登革熱確定病例，目前仍住院中，疫情調查後，有接觸過的親友及公司同事等人均無疑似症狀。

▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局表示，為第一時間減少病媒蚊數量，降低傳染風險，日前已經與彰化市公所與病媒防治業者進行現場勘查，並張貼噴藥通知與巡視孳生源，也已經進行噴藥、環境整理等緊急防治作業，提醒民眾若前往該區，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，裸露皮膚處塗抹含敵避(DEET)防蚊液，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。（圖／彰化縣環保局提供）

▲登革熱患者到三清宮步道運動，環保局到場噴藥。

環保局再次呼籲民眾應主動檢查居家周圍環境並清理居家周圍容易發生積水的容器及場所，落實登革熱防治蚊防四寶─「巡」、「倒」、「清」、「刷」，尤其位於有儲存雨水且用來澆水的菜園農場以及廢棄輪胎，更要特別留意，大家一起來防疫，杜絕病媒蚊孳生與擴散。

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關鍵字：登革熱,三清宮,菲律賓

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