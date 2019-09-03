韓國瑜激怒媽祖「氣到退駕」！　名嘴26字開酸：郭台銘要負責

▲韓國瑜1日前往彰化鹿港天后宮造勢。（圖／記者唐詠絮攝）

記者曾羿翔／綜合報導



國民黨總統參選人韓國瑜1日前往彰化鹿港天后宮造勢，現場擠滿大批人潮，當他準備接受聯訪時，剛好與媽祖乩身相遇，乩身當場昏倒。梁姓乩身後來表示，媽祖是看到場面擁擠且民眾推擠，怕有人受傷，才會生氣退駕。對此，資深媒體人兼名嘴黃創夏則在臉書指出，郭台銘應該要負責。

黃創夏3日上午在臉書貼文開酸，媽祖「氣到退駕」？一定是「黑韓」啦！竟然是媽祖乀....郭台銘應該要負責。內文還附上許多表情符號。

▲黃創夏臉書開酸，要郭台銘負責。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

根據《三立新聞》報導，媽祖的梁姓乩身事後還原現場，當時有小朋友摔倒，差點被人群踩傷，「韓先生隨扈還是國安人員看到趕快把他抱起來，因為太亂了所以媽祖才生氣退駕。」

梁姓乩身還說，他當媽祖乩身20多年，第一次碰到媽祖生氣，退駕後立刻請求媽祖把最後步驟儀式完成。他補充，韓國瑜應該先在裡頭等媽祖的入廟儀式結束再出來，否則對媽祖是大不敬。

事實上，郭台銘日前宣布要選總統時，就在媒體面前透露是因為「媽祖託夢」，媽祖叫他一定要出來，出來為人民做一些事情，帶給台灣和平繁榮，他一定會遵照媽祖指示做。