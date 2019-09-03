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浸大學生會長方仲賢獲釋　示威者太子站再集結！疑大腿中布袋彈

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▲▼太子站周邊2日晚間再度爆發衝突。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

▲太子站周邊近日成為港警與示威者衝突的重點地區。（圖／翻攝自旺角太子深水埗街坊）

記者林彥臣／綜合報導

香港地鐵「太子站」自發生831衝突後，近日持續成為港警與示威者的衝突的重點地區，港警在2日晚間至3日凌晨衝突，制伏了超過10名示威者，其中包括浸會大學學生會會長方仲賢，被警方以竊盜罪拘捕，方仲賢在3日下午已經獲釋。

根據港媒報導，方仲賢被拘捕後，大專學界已證實該財物為昨日罷課集會失物，失主為浸大學生，方只是代為保管，找機會將物歸原主，絕無盜竊之意。

旺角警區指揮官韋能治之後在例行記者會指，方仲賢昨晚涉嫌「盜竊罪」被捕時，警方有給予充分時間讓其解釋身上物品來源，但方未能證明，故被帶返警署，經調查後警方已成功聯絡失主，方於3日午獲無條件釋放。

▲▼香港反送中示威，民眾用雷射筆聲援被逮的浸大學生會會長方仲賢。（圖／路透）

▲民眾用雷射筆聲援被逮的浸大學生會會長方仲賢。（圖／路透）

3日晚間示威者又陸續往太子站移動，在20：00到達中環港鐵站後，搭乘荃灣線前往九龍方向並於旺角下車，有示威者用雨傘拆毀月台閉路電視的電線。另外於添華道，早前進入添馬公園調查的警員已經離去，金鐘站有20至30名防暴警於站內停留巡邏。

示威者從旺角站下車之後，步行往太子方向移動，前往旺角警署向門外水馬陣擲物，警署內有警員以揚聲器籲示威者停止衝擊，其間一名示威者右大腿懷疑中彈，現場人士檢查認為可能是布袋彈，指控警方事前並未舉旗或作出開槍警告，傷者大腿紅腫未有流血，事後仍可行走，已由急救員攜扶離開現場。

示威者稍晚沿著彌敦道返回旺角站，接著搭乘港鐵往黃大仙方向移動，下車後有示威者圖用圍欄等障礙物堵塞龍翔道，防暴警員出動到場，有手持警棍及圓盾的防暴警員衝入商場。

港警於晚間9時許再次進入黃大仙中心，有警員配額可發射催淚彈發射器，截獲了2名穿黑衣男子，商場內仍有不少市民，高叫要求警方放人等口號，2男仍被帶上警車。另外有一名男市民表示與警員理論時，被警員用胡椒噴霧指向其面部，目前相關衝突仍在持續進行中。

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