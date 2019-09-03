換瑜說後同台！先大擁抱後互動冷…韓國瑜自比丐幫稱吳敦義「九袋長老」

記者洪靖宜、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

中國國民黨高雄市黨部幹部會議3日在高雄市勞工局大禮堂舉行，國民黨黨主席吳敦義先在晚上7點到場，隨後7點40分國民黨總統參選人韓國瑜現身，現場支持者大喊「韓國瑜凍蒜」，兩人也在「換瑜說」後首度公開同台，一見面先來個大擁抱，不過韓國瑜卻在台上以「丐幫」形容自己和吳敦義，後續兩人在台上唱歌時也並無太多互動。





▲韓國瑜、吳敦義、莊啟旺。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜、吳敦義見面先大擁抱。（圖／記者賴君欣攝）

黨部會議選擇在勞工局禮堂舉辦，場內支持者情緒激動，不斷吶喊「韓國瑜凍蒜」，韓國瑜在吳敦義到達後約40分抵達現場，一見面先來個大擁抱，韓國瑜說「吳敦義是最辛苦黨主席，頭髮變白了自己則是變禿，國民黨主席要人沒人要錢沒錢，士氣低迷，但在2018打下15個縣市」，要大家給他點掌聲。

不過韓國瑜卻以武俠小說「丐幫」比喻，吳敦義背上背9個袋子，叫九袋長老，自己背8個叫八袋長老，莊啟旺主席是七袋，但我們不怕，這三年多台灣人民過得苦不堪言，現在台灣變成另一種三民主義「民不聊生、民氣可用，民心思變」。

▲兩人合唱時各唱各的，並無互動。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜說，各行各業都是對未來感到憂心，三年半給民進黨機會，繳了什麼成績單，眼看未來害怕、恐慌，未來在哪，只好挑動兩岸關係換取自己選票，批「執政黨沒出息到極點」。他說一個優質領導者要帶領大家走向台灣安全、人民有錢，現在走向「台灣危險、人民貧窮」。

韓國瑜也為8名立委參選人拉票，他提到這次立委八席一定要全力支持「這不是小愛，是大愛，不是小我，是大我，我們這一代從事政治活動，一定要幫下一代打好基礎，這是我們這代的責任，我們要幫下一代奠定厚實基礎，一定要這樣做，請大家全力動員，總統換我們自己，立委8席全上，這場神聖選戰，台灣退一步幾乎失所，從大愛出發從大我出發，沒有私人想法情節，全力支持8名立法委員」。

近日傳出「換瑜說」，雖然韓國瑜和吳敦義一見面就來個大擁抱，還大喊「韓國瑜凍蒜」想破除傳言，不過後續合唱「中華民國頌」及「愛拚才會贏」，兩人卻沒太多互動，個人唱個人的，後續離開時兩人也是各自等車，並過多無交談。