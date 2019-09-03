打UberEats雞排店遭除名！總公司：即日起停用商標　網友大讚3Q

▲打外送員雞排店遭總公司除名。（圖／翻攝當事店家臉書）

記者葉國吏／綜合報導

日前新竹一名UberEats外送員到雞排店取餐，因為沒主動報上取單編號，一秒惹怒老闆娘，最後更被陌生男子爆打，掀起網友猛烈撻伐！事發至今過了10天持續延燒，這家雞排店由於嚴重毀損企業形象，被宣布遭總公司除名，取消雙方加盟契約。

一名外送員在臉書《靠北UberEats》透露，上週六（24）日前往新竹經國路某雞排店取餐時，因沒主動報出單號，被老闆娘叫去訓斥一頓，「我現場有5、6張單，請問我要給你哪一張單?現在UE取餐都不用報單號的？」外送員趕緊致歉，「處理什麼？我只是要取餐而已，我也跟你抱歉了。」但店員仍氣憤難耐，直接毆打外送員。這一拳徹底引爆網友怒火，該雞排店也遭網友撻伐圍勦。

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▲打人雞排店遭總公司除名。（圖／翻攝自Facebook／3Q脆皮雞排八德和平店）

事情爆發至今10天，該雞排店名稱總公司「3Q pie 脆皮雞排專賣店」發表律師函表示，該加盟主嚴重讓企業形象受損，可能衍生加盟商退出加盟、消費者抵制其餘無辜加盟店之不利影響，宣布即日起終止與其雞排店加盟合約，要求該雞排店立即停用有關之商標、招牌。

對此聲明引來網友大讚，留言說「從來沒買過3Q雞排，就衝著總公司的處理態度，決定以後都買3Q的！」、「失小賺大，少賺了這間店的錢，換了品牌形象與提升曝光率，這老闆以後不得了」、「貴公司深明大義，實為負責之企業表率，對於像這樣囂張跋扈的加盟商的處理方式也算是大快人心了」。