客「雞排要切」！老闆拒絕無奈說原因…對話曝光　路人：無限翻白眼

▲您買雞排會切嗎？（圖／示意照／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享買鹽酥雞時，聽到客人和老闆的對話，讓他無限翻白眼，直呼客人「有需要人身攻擊嗎？」不少人直呼，買雞排別做這一步更好吃，「傻傻的。」

原PO近日在「爆廢公社二館」臉書社團表示，聽到客人和老闆說「雞排要切」，老闆回「沒幫忙切」，他們不高興就碎碎唸「切一下也沒幾刀」。他還原雙方的對話：

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老闆：我如果幫你切，以後就會有人也要求切，我不能打破規矩！

客人：為什麼不幫忙切？又沒差那幾下。

老闆：之前就有人要切不講，裝袋了叫我拿出來切！不然就是不切不講，我切了，他說不要！所以現在一律不切！

客人：那切了不要的，你們怎麼處理？

老闆：當然自己吃啊！

客人：難怪你越來越胖！

老闆：尷尬的表情以笑帶過。

▼有網友認為，如果雞排要切，那幹嘛不買鹽酥雞？（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

原PO直呼，「我無限翻白眼，有需要人身攻擊嗎！」對此，許多網友留言，「雞排還切怎麼不直接買鹹酥雞」、「不爽不要買，雞排切了就不是雞排，要切乾脆買鹹酥雞」、「店家有他們的堅持規則，不喜歡就不要買嘛，誰規定店家一定要做你的生意啊。」

還有不少人直呼雞排不切更好吃，「雞排不切才好吃吧..肉汁啊」、「不切才能鎖住肉汁，傻傻的，不要為了一時方便，造成老闆不便。照他那樣說，切沒幾刀，每一個客人這樣要求，不就搞死了。」另一名老闆也說，「我賣雞排，也是堅持不剪不切，剪刀不外借。」