韓國瑜嗆「我不要台獨的票」　王定宇：中華民國也算台獨

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜2日開直播表示，他的立場就是捍衛中華民國、反對台獨，「支持台獨請去投蔡英文，我不要你的選票。」民進黨立委王定宇認為，這樣的發言會失去2的族群的選票，但相反的，支持4個立場的選民可以投給韓國瑜。

韓國瑜2日在臉書直播中強調，「我的立場非常清楚，2020年總統大選，台灣2300萬人，你要決定台灣的未來，我的立場非常清楚，保護中華民國，愛惜台灣人民，反對台獨，一清二楚，蔡英文總統支持台獨、消滅中華民國，拜託，支持台獨請你投蔡英文，我不要你的選票。」

韓國瑜指出，至於像香港、澳門的一國兩制，「抱歉，我們絕不接受，我們中華民國有自己的憲法，我們在自由民主的氛圍下，過我們2300萬人的日子，我們希望兩岸和平發展、和平交流、和平發大財，這是我韓國瑜的理念。」

▲韓國瑜強調，他的主張就是捍衛中華民國、反對台獨。（圖／記者季相儒攝）

王定宇回應，根據中共制定的「反分裂法」及過往作為，無論立場是「兩個中國」，還是「台灣國」，只要主張「中華民國不屬於中華人民共和國」、「中華民國是一個主權獨立國家」及「台灣是一個主權獨立國家」等，都是分裂「國家」的「台獨」，違反「反分裂法」。

王定宇說，如此一來，「中華民國派」、「台灣派」這兩個族群的票，就絕對不可能投給韓國瑜，「投你就對不起你向中共表忠了」。不過，他也強調，若是支持「一中同表」、「同屬一中」、「一個中國」、「一國兩制」的人，可以投給韓國瑜。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）