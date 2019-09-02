挺韓十大理由！阮昭雄：支持市長落跑、政見兌現沒兩撇　就「請投韓國瑜」





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者袁茵／綜合報導

高雄市長韓國瑜2日提到，「我反對台獨，支持台獨的，請你投總統蔡英文，我不要你的選票！」引起網友熱烈討論。對此，總統蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄晚間酸說，感謝韓國瑜賣力幫蔡英文拉票，所以整理了十大支持韓國瑜的理由，包括：支持新任市長落跑選總統、政務官睡到中午再上班、政見一張嘴，兌現沒兩撇，以及將移工比為雞且菲籍外師比為瑪麗亞的，「請投韓國瑜」。

阮昭雄2日晚間在臉書上提到，「既然國民黨籍總統參選人、高雄市長韓國瑜這麼賣力幫小英總統拉票，為了禮尚往來，我們也為韓市長整理了十大支持理由」。

阮昭雄為韓國瑜整理的十大支持理由，分別包括：「支持新任市長落跑選總統」、「政務官睡到中午再上班」、「市政行程頻取消，選舉行程絕不缺席」、「愛河變色，登革熱肆虐，雜草叢生」、「政見一張嘴，兌現沒兩撇」、「將移工比為『雞』、菲籍外師比為『瑪麗亞』」、「鼓勵公務員『能撈就撈、能混就混』」、「偽稱庶民，爽住違建別墅農舍」、「進中聯辦泰然自若，反送中運動稱不曉得」，以及「自我矮化，稱中華民國『地區』」。

關於這場支持競爭對手大賽，是因為韓國瑜2日中午開直播時，原本還在談「換瑜」事件，隨後突然表示，「我的立場很清楚，2020大選決定台灣未來，保護中華民國、愛惜台灣人民、反對台獨，一清二楚！」

接著韓國瑜還語出驚人的提到，「如果你支持台獨、不愛中華民國，拜託，那請你投給蔡英文，我不要你的選票！但如果你愛中華民國，反對台獨，那請你給韓國瑜一個機會，我們一起在自由民主的氛圍下，過我們的日子，希望兩岸和平交流、和平發大財！」

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▼阮昭雄整理挺韓十大理由。（圖／翻攝自阮昭雄臉書）