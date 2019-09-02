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平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

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▲▼韓國瑜會見中華民國中央軍事院校校友總會季麟連理事長及校友代表。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜周一傍晚近6點時，到左營會見挺韓「藍軍志工團」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

由20多個退伍軍人社團組成的挺韓「藍軍志工團」，團長陳鎮湘2日帶著各協會理事長和重要幹部，到左營跟高雄市長韓國瑜會面，儘管韓國瑜遲到了將近半小時，但陳鎮湘絲毫不以為意。他直言「所有想獨立參選的人都不應該」，「關公不是講忠講義嗎？如果不忠不義、在天之靈的關公都不高興不是嗎？」。

曾經擔任立委的退役上將陳鎮湘，擔任藍軍志工團團長，帶著約30人到左營和韓國瑜會面，雙方相談甚歡。陳鎮湘會後受訪時被問到外界盛傳的「換瑜」議題，他表示，當初「換柱」就是錯誤決定，應該記取這教訓，「換瑜是假議題，甚至我認為這是陰謀，不存在」。

▲▼「藍軍志工團」團長陳鎮湘受訪。（圖／記者洪正達攝）

▲「藍軍志工團」團長、前立委陳鎮湘受訪。（圖／記者洪正達攝）

記者繼續提到，換瑜議題是從王金平陣營拋出，陳鎮湘則說，選舉就是作戰、兵不厭詐，各種方法手段都會出來，只要一笑了之、不必在意，「吳主席講得很清楚，按照民主機制選出來的當然就是他，有什麼好懷疑呢？」，當場喊話「還想做分化的人、該結束了！」。

他也直言「所有想獨立參選的人都不應該」，「關公不是講忠講義嗎？如果不忠不義、在天之靈的關公都不高興不是嗎？」；至於韓國瑜這趟行程遲到近半小時，陳鎮湘則說不用介意，「我們曉得，他之所以會遲幾分鐘，是因為前面的熱情包圍著不讓他走，我們要能體諒，如果連這點都不行的話，這不就不通人情了嗎？」最後還反問現場記者「妳說呢？」。

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