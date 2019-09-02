平日也競選！韓國瑜會見「藍軍志工團」　團長：想獨立參選的都不應該

▲韓國瑜周一傍晚近6點時，到左營會見挺韓「藍軍志工團」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄、洪正達／高雄報導

由20多個退伍軍人社團組成的挺韓「藍軍志工團」，團長陳鎮湘2日帶著各協會理事長和重要幹部，到左營跟高雄市長韓國瑜會面，儘管韓國瑜遲到了將近半小時，但陳鎮湘絲毫不以為意。他直言「所有想獨立參選的人都不應該」，「關公不是講忠講義嗎？如果不忠不義、在天之靈的關公都不高興不是嗎？」。

曾經擔任立委的退役上將陳鎮湘，擔任藍軍志工團團長，帶著約30人到左營和韓國瑜會面，雙方相談甚歡。陳鎮湘會後受訪時被問到外界盛傳的「換瑜」議題，他表示，當初「換柱」就是錯誤決定，應該記取這教訓，「換瑜是假議題，甚至我認為這是陰謀，不存在」。

▲「藍軍志工團」團長、前立委陳鎮湘受訪。（圖／記者洪正達攝）

記者繼續提到，換瑜議題是從王金平陣營拋出，陳鎮湘則說，選舉就是作戰、兵不厭詐，各種方法手段都會出來，只要一笑了之、不必在意，「吳主席講得很清楚，按照民主機制選出來的當然就是他，有什麼好懷疑呢？」，當場喊話「還想做分化的人、該結束了！」。

他也直言「所有想獨立參選的人都不應該」，「關公不是講忠講義嗎？如果不忠不義、在天之靈的關公都不高興不是嗎？」；至於韓國瑜這趟行程遲到近半小時，陳鎮湘則說不用介意，「我們曉得，他之所以會遲幾分鐘，是因為前面的熱情包圍著不讓他走，我們要能體諒，如果連這點都不行的話，這不就不通人情了嗎？」最後還反問現場記者「妳說呢？」。