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影／韓國瑜自嘲像麻糬！下秒曝「網軍不敢黑郭」原因：他有300個律師，好可怕

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地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選2020總統大選，但近期和他有關的爭議卻不斷。對此，韓國瑜2日特別在臉書上表示，「我一直不願意反擊，不代表我沒有脾氣，我內心是善良的。」

▲▼ 韓國瑜直播回應近期事件 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲韓國瑜直播回應近期事件。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜表示，「各種1450靠著抹黑韓國瑜吃飽肚子、發大財、出名，簡稱黑韓一本萬利，為什麼不黑蔡英文？因為她是總統，而且總統府會提告；為什麼不提郭台銘？因為他有300個律師，好可怕。」此外，他也提到，「為什麼要黑韓國瑜？因為他是麻糬，要他方就方、要他圓就圓，怎麼打他都不會還手，因為韓國瑜說愛與包容，所以黑韓國瑜是一本萬利的事情。」

韓國瑜還說：「我一直不願意反擊，不代表我沒有脾氣，我內心是善良的，我不希望政治牽扯到別的，特別是到法院按鈴申告，台灣現在的法官、檢察官都是壓力最大的，如果選舉動不動去告，不就是給人家壓力嗎？浪費司法資源。」

不過，韓國瑜話鋒一轉提到，「但講到我跳樓自殺，我就不能不管了，不然除了台灣自由民主，大家都忘了法治，台灣到底還有沒有法律？台灣到底是不是法治社會？怎麼可以不負責任的隨便講，根本就是『黑韓不要臉，白韓要翻臉』我韓國瑜本人要去警察局提告，找到這個造謠者，讓政治越來越臭、越來越髒，成何體統。」

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