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被指高雄三大經濟指標衰退！韓國瑜帶財政局長上火線：阿拉伯數字會講話

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記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

韓國瑜國政市政兩頭燒，立委劉世芳也在臉書上，點出韓國瑜上任後三大經濟指標嚴重衰退，表示韓國瑜的落跑市長效應顯現。對此韓國瑜帶財政局長李樑堅親上火線說明，嗆「要抹黑高雄市政府拜託提出準確的數字，上來就拳打腳踢，先把高雄抹黑搞得跟高雄市好像很沒有出息的樣子，阿拉伯數字會講話」。

▲▼0903高雄市政會議會後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

立委劉世芳表示，韓國瑜上任8個月，市政3大經濟指標下跌嚴重，今年高雄市營利事業銷售額上半年只成長0.29%，另外，促參上半年七個月財政部公布高雄只有兩件19.5億元，而且都是去年招商的，以及7、8月房市下跌，建戶移轉戶數為全國最低，認為三大經濟指標嚴重衰退是落跑市長效應顯現！

不過韓國瑜親上火線說明，「要抹黑高雄市政府拜託提出準確的數字，上來就拳打腳踢，先把高雄抹黑搞得跟高雄市好像很沒有出息的樣子，阿拉伯數字會講話。」

▲▼0903高雄市政會議會後聯訪。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長財政局長李樑堅。（圖／記者賴君欣攝）

財政局長李樑堅接著出面說明，「我們整體的地方稅收，到今年1至7月為止，我們稅收已達到709億，比去年同期做比較，增加24億，尤其是在地方稅的部分，現在已經達到246億，比去年是增加24億，其中的三大稅收是正成長。第一個部分就是土地增值稅，從39億較去年同期增加到50億左右，契稅比去年的增長34.8%，代表韓市長來了，大家對於房屋的購置，及投資的信心是增加的，當然8月有點的微降是正常的現象，我覺得這個就是稅收有成長就是實際有成長，不要說用數字裡面那突然就亂講，我們覺得這個是非常的遺憾。」

李樑堅補充說，「因為韓市長積極招商引資，1到7月招商引資1700多億，像和發產業園區的土地直至去年才招商達60幾趴」，經發局補充目前已經銷售完畢。

韓國瑜在一旁點頭如搗蒜，至於是否認為劉世芳數據有誤？韓國瑜說，「不管是不是劉委員還其他人，麻煩要黑高雄市黑韓請你準備正確的資料，稅收增加這麼多，代表高雄市這一段時間是很活絡。那黑完以後，抹黑完畢後都不用道歉嗎？你亂講這些數值都不需要跟社會大眾說一聲對不起嗎？還是只要為抹黑而抹黑。」

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