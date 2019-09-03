韓國瑜聽到「遲到」超激動！再轟蔡政府「黑韓猛戳肚臍眼」

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜前陣子因出席活動常遲到，已經引發不少批評聲浪，2日韓國瑜出席由20多個退伍軍人社團組成的挺韓「藍軍志工團」會面，但韓遲到了將近半小時，原因是先與藝人歸亞蕾見面話家常；3日又被問及遲到問題，他激動表示「我昨天沒有遲到，為什麼要我說遲到」，「黑韓永遠有理由，每一個人都有肚臍眼，不會有人沒有肚臍眼，他就猛戳，非常的無聊！」

▲9月2日歸亞蕾現身左營四海一家 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜2日前往高雄左營四海一家巧遇藝人歸亞蕾，沒想到因此延遲到與挺韓「藍軍志工團」的會面時間，遲到將近半小時，韓國瑜3日聽到「又遲到」的問題相當激動，「我昨天沒有遲到，為什麼要我說遲到？就是這個跑完再去隔壁，一邊是華僑以及軍眷榮眷，另外一邊是各軍事院校，如果我先去的軍事院校，會不會被說到歸亞蕾那遲到？會不會被講？會的，因為只要黑韓國瑜就是有道理。我反過來次序我先去中央軍事院校，大家會不會被指責我？會的，因為太多媒體名嘴每天都是有目的黑韓。」。

韓國瑜對於被指遲到相當不滿，「今天早到忠烈祠再跑到橋頭一個告別式，今在市政會議被說又遲到，假設我不去橋頭，不尊重喪家，所以黑韓永遠有理由，每一個人都有肚臍眼，不會有人沒有肚臍眼，他就猛戳，非常的無聊，拜託黑韓國瑜拿正確的資料，所以為什麼要白韓產業鏈。」

他再將炮火射向蔡英文，「民眾眼睛是雪亮，不要到了選舉不停抹黑，兩千三百萬台民眾應該要求執政黨，韓國瑜不是執政黨我是在野黨的，每天比執政黨監督的還要嚴格，這樣公平嗎？兩千三百萬老百姓、各位鄉親要求蔡英文政府，請你三年半拿出一張成績單出來，告訴台灣民眾，你讓我們過得多好的日子，這才是正確的，而不是一直不停的抹黑反對黨。」