黃小妹考上嘉女！母打工養三口「10年沒回家」…縣長承諾：送她去看外婆

▲潘文忠送黃小妹一張新的書桌。（圖／翻攝自潘文忠臉書）



記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉15歲黃小妹因為家境清寒，與媽媽、弟弟同住在7坪大小的鐵皮屋內，卻沒有被困境打倒，成功考上嘉義女中，故事曝光後，許多外界人士湧入愛心，甚至連教育部長潘文忠都送她一張新的書桌，希望她能夠繼續努力。此外，嘉義縣縣長翁章梁承諾，會替一家三口完成夢想，送黃小妹回越南看外婆。

嘉義縣鹿草鄉15歲的黃小妹家境貧困，與母親、弟弟住在7坪大的鐵皮屋，但她並未現實擊垮，憑藉苦讀考上第一志願嘉義女中，希望未來能夠成為律師。她說到，自己最大的願望就是擁有一張書桌。

故事被揭露後，教育部長潘文忠深受感動，立刻請人以最快的速度購置書桌，同時也會前往黃小妹家中了解情況，給予必要協助，「蘇院長跟我知道這則消息後，都十分掛心。」

除了潘文忠的鼓勵外，鹿草國中也聯繫嘉義女中運用教儲戶；嘉女隨開設愛心專戶，替黃小妹一家三口募捐，以完成黃小妹的夢想。



▲阮春梅說，自己已經10年沒有回越南了。（圖／東森新聞）



嘉義縣縣長翁章梁得知消息，也到場關心，看見這一家三口住在僅有7坪的房屋內，感到相當不捨，除了立刻要求社會局提供協助，也承諾給黃小妹三人長期的幫助。

黃小妹的媽媽阮春梅指出，她是越南新住民，多年前嫁到台灣後，與丈夫育有一雙兒女，自己在果園打零工，以此養兒育女。

談到「多久沒回越南」時，阮春梅不禁哽咽，丈夫生病後，自己只能扛下家計，一直待在台灣工作，根本沒時間、沒錢回越南，已經有10年沒有踏入家鄉的土地。

對於阮春梅遇到的問題，翁章梁與社會局副局長張翠瑤進行討論，希望能夠透過社會資源，幫助阮春梅一家三口回越南一趟，與媽媽（外婆）見面。

▼嘉義女中開設愛心專戶，邀請民眾一起撐起黃小妹的律師夢，用愛心陪伴，實現她的人生願望。（圖／記者翁伊森翻攝）

