「一張書桌」黃小妹拚上嘉女！教育部長也動容　學校開專戶伴追律師夢

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉15歲的黃小妹家境貧困，與母親、弟弟蝸居在7坪大的小小鐵皮屋中，但黃小妹不被現實擊垮，憑著堅韌的意志力在樹下苦讀，力拼考上第一志願嘉義女中，還對著前來採訪的記者表示，自己最想要的就是「一張書桌」，並期許未來的自己考上律師，幫媽媽分擔家計。黃小妹的故事曝光後，各界紛紛伸出援手，嘉義女中也為她開設專戶、接受民眾捐款，一起支撐黃小妹的律師夢。

媽媽阮春梅說，自己是越南新住民，多年前嫁到台灣後與丈夫育有一雙兒女，但10多年前丈夫與世長辭，她只好一肩挑起所有家庭重擔，在果園打零工，靠著每個月1萬多元的收入撫養兒女長大；而15歲的黃小妹相當孝順，雖然一家三口蝸居在炎熱、潮濕的小小鐵皮屋中，但從來不喊苦，每天放學回家後就在樹下苦讀，相當爭氣地考上嘉義女中。

▲黃小妹靠著每日在樹下苦讀，力拼考上嘉義女中。（圖／東森新聞）

見到記者前來家中採訪，黃小妹樂天地介紹自己從小到大生長的家，還表示，自己現在唯一的心願就是能夠擁有一張書桌，這樣才能擺得下越來越多的教科書，不用老是在小小的折疊桌上唸書。對於未來，孝順的黃小妹說，媽媽每天為了生活來回奔波，這些辛苦她都看在眼裡，自己未來想要好好用功、當個律師，買個大房子給媽媽住，讓她不必再這麼辛苦。

據《ETtoday新聞雲》記者掌握，阮春梅育有1女1子，長女黃小妹15歲，目前就讀嘉義女中一年級；長子目前11歲，就讀鹿草國小六年級，家中是列冊三款低收補助家庭，此外子女還領有家扶基金會、世界展望會相關補助。而阮春梅一家所住的鐵皮屋，位於鹿草下半天台糖農場工作站旁，為加蓋鐵皮屋，屋內空間不足7坪，因此廚房用具、冰箱只能放置室外，並以簡易塑膠罩遮風擋雨。

▲黃小妹家境並不優渥，一家三口蝸居在約7坪大小的鐵皮屋中，每逢下雨還會漏水。（圖／東森新聞）

由於日前臉書社團「愛無限夢想團」貼出尋求貨櫃貼文，引起立委蔡易餘注意，並於8月19日帶領團隊到黃小妹家中訪視、關心，後續還協助連結貨櫃及水電改裝事宜。目前已經徵得6米長貨櫃，並於8月31日完成基底，預計將於6日完成工程，同時「愛無限夢想團」也捐助單人床、衣櫃、書桌、窗簾等整套家具。阮春梅說，孩子邁入青春期需要個人空間，未來貨櫃屋會隔成2間房間，分別給女兒、兒子住，自己仍舊會住在小小的鐵皮屋中。

另一方面，教育部長潘文忠在透過新聞媒體得知黃小妹情況後相當掛心，決定完成她的小小心願，立即請人以最快速度購置一張新書桌，並在了解狀況後提供必要協助，除了媒合相關團體與社會資源外，學校也將提供獎學金與免費三餐。潘文忠還對黃小妹喊話，「你在逆境中仍奮力不懈的精神，真的給我們許多感動與激勵，希望這張書桌與社會給予你的祝福能陪著妳，一步步實現人生的願望。」

▲阮春梅說，孩子長大進入青春期，需要有自己的空間。（圖／東森新聞）

由於新聞曝光後，各界紛紛湧入詢問《ETtoday新聞雲》捐助方式，現鹿草國中校長歐香吟已聯繫嘉女運用教儲戶，協助黃小妹就學；同時，嘉女也替黃小妹開設愛心專戶，募集民眾善款，只要於匯款單備註「黃小妹」即可，邀請大家一起撐起黃小妹的律師夢。

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▼嘉義女中開設愛心專戶，邀請民眾一起撐起黃小妹的律師夢，用愛心陪伴，實現她的人生願望。（圖／記者翁伊森翻攝）