黃小妹拚上嘉女「教育部長送書桌」！　房東台糖喊話「免5年房租」

▲嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）



記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉15歲黃小妹的故事曝光後，許多外界人士湧入愛心，甚至連教育部長潘文忠都送她一張新的書桌，希望她能夠繼續努力，實現人生願望。此外，黃小妹一家租屋處的房東「台糖公司」也出面回應，要減免5年的房租，相當於替一家三口省下6萬元的開銷。

嘉義縣鹿草鄉15歲的黃小妹家境貧困，與母親、弟弟住在7坪大的鐵皮屋，但她並未現實擊垮，憑藉苦讀考上第一志願嘉義女中，希望未來能夠成為律師。她說到，自己最大的願望就是擁有一張書桌。

▲嘉義鹿草黃小妹雖然家境困苦，但仍努力考上第一志願嘉義女中。（圖／東森新聞）



黃小妹的故事被揭露後，教育部長潘文忠深受感動，立刻請人以最快的速度購置書桌，同時也會前往黃小妹家中了解情況，給予必要協助，「蘇院長跟我知道這則消息後，都十分掛心。」

除了潘文忠的鼓勵外，嘉義女中的蔡校長、教育同仁也承諾，將提供獎學金與免費三餐，給予黃小妹生活上的幫助。

▼得知黃小妹的家境與願望後，潘文忠立刻請人買了書桌，送到黃小妹家。（圖／翻攝自潘文忠臉書）



嘉義縣長翁章梁2日前往探視，希望能夠給予社會援助，善心人士也紛紛出面捐贈貨櫃屋、協助修理碰到下雨就漏水的鐵皮屋，為一家三口改善居住環境。此外，黃小妹住處的房東「台糖公司」也表示，將減免一家三口5年的房租，以每年1萬2千元來算，等於替對方省下了6萬元的開銷。

由於新聞曝光後，各界紛紛詢問捐助方式，鹿草國中校長歐香吟已聯繫嘉女運用教儲戶；嘉女也開設了愛心專戶，只要在匯款單備註「黃小妹」，就讓愛心湧入，一同幫助黃小妹實現夢想。

▼嘉義女中開設愛心專戶，邀請民眾一起撐起黃小妹的律師夢，用愛心陪伴，實現她的人生願望。（圖／記者翁伊森翻攝）

