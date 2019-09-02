同伴溺斃卡石縫！嘉義小豬「河床悲伴屍」　太陽曬成粉紅豬

▲同伴溺斃後不肯離去，嘉義小豬皮膚曬成粉紅色。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣水上鄉赤蘭溪河床上一處消波塊1日下午驚傳豬隻受困，待家畜疾病防治所人員趕抵現場時，其中2隻豬已經卡在石縫中明顯死亡，但還有1隻尚有氣息；只是奇怪的是，這隻倖存豬隻皮膚卻呈現通透的粉紅色，宛若是卡通「佩佩豬」一般。家畜所也解釋，這隻「粉紅豬」應該是不捨同伴溺斃，在河道旁伴屍不願離去，長時間照射太陽曬傷，因此皮膚才會呈現粉紅色。

家畜所所長林珮如表示，1日下午接獲通報後立即派員前往赤蘭溪與中庄大排匯流處查看，果真發現3隻豬受困，但其中2隻卡在消波塊石縫中，明顯已經死亡，僅剩另隻皮膚被曬得通紅的「粉紅豬」倖存，現場人員立即合力將其拉回岸邊。

▲現場人員合力將倖存的粉紅豬拉回岸邊。（圖／記者翁伊森翻攝）

事後經解剖2隻死豬，並未發現明顯病變，初步排除感染非洲豬瘟可能，但為求謹慎，仍採集其檢體送往家畜衛生試驗所檢驗；檢體採集完成後，已將豬屍就地嚴密包裝掩埋，活豬交由集運業者處理，並完成現場消毒工作。

林珮如推測，應是最近連日豪大雨，導致附近養豬場豬隻流失，3隻豬才會受困河床消波塊。此外，為何倖存豬隻會呈現粉紅色？林珮如也表示，研判應是同伴溺斃後小豬不肯離去，再加上白天高溫、長時間曝曬，皮膚出現曬傷情況，因此才會發紅。林珮如呼籲，目前仍處在防疫的重要時期，畜牧場在豪大雨來襲時應嚴加防範，避免發生豬隻流失狀況。

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▲林珮如解釋，小豬皮膚呈現粉紅色，研判應是「曬傷」。（圖／記者翁伊森翻攝）