全家蝸居7坪鐵皮屋！貧女樹下苦讀上嘉女：只想要張書桌　教育部長送來了

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全家蝸居7坪鐵皮屋！貧女「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌　教育部長潘文忠送了

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記者趙蔡州／綜合報導

嘉義縣鹿草鄉15歲黃小妹家境困苦，儘管她的生活條件不優渥，她仍靠著每天在樹下苦讀，成功考上第一志願嘉義女中，目前最大的心願就是想要一張書桌。教育部長潘文忠1日晚間表示，他知情後已請人替黃小妹購置一張新書桌，並派人前往孩子家中了解狀況予以協助，希望小妹未來能繼續努力、實現人生願望。

▲單親媽和子女蝸居7坪漏水鐵皮屋！她「樹下苦讀」上嘉女：只想要張書桌。（圖／翻攝自潘文忠臉書）

▲教育部長潘文忠立刻請相關單位協助黃小妹一家。（圖／翻攝自潘文忠臉書）

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教育部長潘文忠1日晚間在臉書表示，1日看到一則令人十分不捨得新聞，黃小妹儘管環境不優渥，但仍憑著毅力與努力，今年順利進入嘉義女中就讀。黃小妹告訴記者，現在最大的心願是有一張書桌，讓她可以擺放越來越多的書籍，她也希望未來能當律師，買大房子給媽媽住，讓媽媽不再辛苦。

潘文忠說，「蘇院長跟我知道這則消息後都十分掛心」，他也立即請人以最快的速度購置一張新書桌，接著前往孩子家中了解狀況且給予必要協助，除了會媒合相關團體與社會資源之外，學校也將提供獎學金與免費三餐，相當感謝嘉義女中蔡校長及許多教育同仁協助。

最後他也想對黃小妹喊話說，「你在逆境中仍奮力不懈的精神，真的給我們許多感動與激勵，希望這張書桌與社會給予你的祝福能陪著妳，一步步實現人生的願望」。他也很謝謝各界對黃小妹的關心與協助，相信這些來自台灣社會的溫暖與愛，一定可以支持孩子更勇敢地繼續前進。

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲黃小妹從未補習，放學回家後就在樹下溫習課業。（圖／東森新聞）

年僅15歲的黃小妹居住在鹿草鄉一處甘蔗園旁邊的鐵皮屋，僅7坪大的狹小鐵皮屋簡單放了衣櫃、電視、電扇，每每入夜熄燈後，弟弟睡在小小的床舖，她與母親則簡單拿個枕頭打地舖，下雨時還必須忍耐漏水的情況，雖然簡陋，但卻是她們一家3口溫暖的、能夠遮風避雨的家。

由於屋內空間實在太小，黃媽媽只好在戶外樹下弄出遮雨棚，當作簡易的露天廚房，每天固定在這裡料理三餐，樹旁廢棄床墊則是一家三口的餐桌。黃媽媽說，孩子們慢慢長大、進入青春期，都想要有自己的房間，「他們這樣跟我說，我心裡面很酸啊，只能跟孩子說，好，媽媽再努力，再找個房子給你們搬出去。」

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲對於無法給黃小妹姊弟2人更好的生活環境，黃媽媽也相當心酸。（圖／東森新聞）

其實黃媽媽是一名越南新住民，10多年前嫁到嘉義後，生下了一雙兒女，但多年前丈夫與世長辭，她只好一肩挑起生活重擔，靠著在果園打零工，每個月1萬多元的微薄收入養活姊弟倆，對於無法給黃小妹姊弟2人更好的生活環境，她每每想起都相當心酸。

儘管家庭環境不優渥，黃小妹仍十分爭氣，每天坐在樹下專注念書，拿下棋的小方桌充當書桌、綠色的吊床當作椅子，而且從來不補習，僅靠著堅忍的毅力考上嘉義女中。

對於現在生活最大的心願，黃小妹則靦腆地說，自己沒有太多的願望，唯一想要的就是一張書桌，一張能夠讓她好好讀書、放得下她教科書的書桌，「以後想要當律師，替媽媽分擔家計、買個大房子給她住。」

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲▼嘉義鹿草黃小妹樹下苦讀，考上第一志願嘉義女中，唯一心願「想要書桌」。（圖／東森新聞）

▲儘管家庭環境不優渥，黃小妹仍十分爭氣，苦讀考上嘉義女中。（圖／東森新聞）

據悉，有善心人士在了解黃小妹的家境後，已經捐助了6米長的貨櫃屋，黃媽媽得知感動不已，表示已經徵得房東同意，將會把貨櫃屋擺放在鐵皮屋旁，裡面再隔成2個房間，還孩子們都能有自己的空間。

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