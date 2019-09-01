蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者曾俊豪／台北報導

大陸海協會副會長孫亞夫31日抨擊民進黨及其當局對大陸升高對抗，利用香港混亂局面攻擊一國兩制，還點名總統蔡英文「製造槍、製造炮」向大陸射擊。對此，陸委會今（1日）重申，政府關心香港自由民主，但不介入干預，「製造槍炮射擊中國大陸者並非臺灣，而是在今年2月12日提出修訂香港逃犯條例的人。」

陸委會表示，兩岸情勢嚴峻是北京方面一手製造，孫亞夫等人的談話顯示，中共學者官員已經脫離兩岸現實很遠，中共今年初發表習五條，宣示不放棄武統臺灣，強橫逼迫我接受一國兩制主張，「這種對抗、強壓式的挑釁行徑與意識形態，才是嚴重破壞臺海和平的根源，也更衝擊其內部社會穩定。」

針對香港局勢，陸委會指出，政府關心香港自由民主，但不介入干預香港事務，另一方面，也要善意指出，「製造槍炮射擊中國大陸者並非臺灣，而是在今年2月12日提出修訂香港逃犯條例的人。」

▲海協會副會長孫亞夫抨擊台灣當局插手香港反送中 。（圖／記者黃彥傑攝）

第四屆兩岸關係天府論壇31日在四川眉山舉行，除大陸海協會副會長孫亞夫外，海峽兩岸關係研究中心主任仇開明、文化大學社會科學院院長趙建民、中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁等學者均與會。

孫亞夫在致詞時提到，一年來，台海形勢出現新發展，大陸方面以中共中央總書記習近平今年1月2日發表關於台灣問題和對台工作的重要講話為主；台灣方面，民進黨及其當局則實行所謂抗中策略，對內實行綠色恐怖，對美國竭力配合，甚至策動和支持香港暴亂，利用香港混亂局面攻擊一國兩制。

孫亞夫接著抨擊蔡英文不是「撿到槍、撿到砲」，而是「製造槍、製造砲」向大陸射擊，像是激進台獨勢力持續推動「正名制憲」、「加入聯合國」活動，圖謀製造台獨重大事變。加上2020大選選情錯綜複雜、撲朔迷離，國民黨失去去年九合一選舉後曾有過的有利地位，明年是否發生新一次政黨輪替前景不明。

▲香港反送中看不見盡頭，圖為員警在機場內追逐示威者。（圖／路透）