華為未來每年裁汰10%主管　任正非：在火線中選拔人才

▲華為總裁任正非 。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

華為心聲社區30日首度公開總裁任正非於6月內部會議的講話全文。任正非提到，主官、主管一定實行每年10%的末位淘汰，迫使自我學習，科學奮鬥，下崗的管理幹部一律去內部人才市場重找工作機會；「我們現在就要通過這3到5年把一批平庸或惰怠的幹部更替掉，要下決心換一批血。」

▲華為心聲社區是企業及員工內部交流網站。（圖／翻攝華為心聲社區）

這篇內部講話時間點落在華為被美國列入貿易制裁「實體清單」一個月後，任正非表示，要大膽在火線中選拔，在戰壕中提拔幹部、專家、專業人員，要讓一些優秀人員直接穿越上來，以啟動幹部群體和組織。

對於公司內部的新血輪換，任正非也特別提出來檢討。他提到，「今年我們降級只有13人，這麼溫和的幹部部門，怎麼勝任戰勝制裁。」他並強調，要加大對中基層及破格提拔人員的配股力度，優先對15-18級，包括19級的優秀人員多配股。再往上，對破格提拔上來的人可以優先配。對於11萬軟體人員，要通過考試篩選和盡職篩選，以提高我們軟體發展的組織能力，「考核和考試雙管齊下，以這個方式來持續過濾人員。」

▲華為開發者大會在東莞松山湖舉行。（圖／CFP）

華為總裁任正非行伍出身，在部隊裡待了14年，以軍事化管理方式開創出現在的華為版圖。任正非習慣以打仗、作戰等用語來形容商場，對內部的管理也是用部隊的官階來比喻職務。華為心聲社區此前公佈任正非7月在松山湖的談話，字裡行間也充滿了軍人氣息。

在美國商務部延長華為「臨時許可」90天的背景下，任正非向公司員工喊話，他強調，現在公司處在危亡關頭，第一是號召大家立功，第二是儘快把優秀人員選拔上來，增加我們組織的「活血」。

他提到，堅決走「精英+精兵+職員」隊伍的建設道路，形成「彈頭+戰區支援+戰略資源」的作戰隊列；「有權力的人一定在前線。在循環中優選，在循環中淘汰。」；「火線選人、戰壕中提拔」，在戰鬥中激勵一大批新領袖產生，讓英雄倍出，天才成批來，並建立「軍團」作戰方式，強調集體奮鬥、立功、受獎。



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