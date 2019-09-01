香港機場「和你飛2.0」下午登場　傳機管局減少航班起降

▲安檢人員在香港機場檢查旅客登機牌和旅行證件。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

香港反送中831示威才爆發警民衝突，又有網友號召今（1日）下午赴機場舉行「和你飛2.0」集會，促請香港特區政府回應五大訴求。對此，機場管理局也已做出因應，機場離境層的出入口一大早便已放置大型鐵柵欄等器具，此外，所有進入機場的人都要出示旅遊證件及登機證，機場內也安排多名員警巡邏。

8月中旬時，香港機場曾接連兩天被反對修訂逃犯條例的示威者占據，香港機管局事後成功向法院取得臨時禁制令，禁止任何人影響機場運作。

《明報》報導，香港機管局回應，任何煽動他人堵塞往來機場交通的行為，或已違法庭禁制令，籲切勿以身試法；同時也呼籲旅客預留充足時間前往機場。

▲上月14日香港機場集會現場 。（圖／記者黃彥傑攝）

報導提到，機管局前天與航空公司等開會商討應急措施，並決定有需要時減少當日航班升降，但不會取消航班，必要時會安排機場快線停駛。不過，機管局對此並未進一步證實。

香港機場地勤服務職工會主席李永富則表示，有收到機管局通知，將1日當天在港鐵東涌站安排接駁巴士，接載機場員工上下班，但機管局未交代相關安排原因。

繼「824 機場和你塞」後，網友又號召在機場舉行「和你飛 2.0」集會，促請香港特區政府回應五大訴求：撤回《逃犯條例》的修訂、無條件釋放被拘捕的示威者、成立獨立委員會調查警民衝突、取消以「暴動」定性6月12日的警民衝突，以及盡快普選立法會和行政長官（即「雙普選」）。網友強調，此行動為「無限期」、「和平理性」、「不衝禁區」。