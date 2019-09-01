錯認黃之鋒被捕！　環球網、胡錫進致歉「做得不夠好」

▲831當晚一名被捕男子（左）被陸媒誤認為黃之鋒（右）。（圖／翻攝環球網微博）

記者曾俊豪／綜合報導

香港民眾8月31日再因《逃犯條例》走上街頭，晚間警民爆發衝突後，大陸鷹派媒體《環球時報》旗下的《環球網》突然推播一則報導，關於黃之鋒因為參加未經批准的集會在銅鑼灣被捕。不過，最後證實被捕男子是長相酷似黃之鋒的「山寨版」，《環時》總編輯胡錫進以及《環球網》隨後均透過微博致歉。

香港眾志秘書長黃之鋒曾於6月21日呼籲示威者包圍警察總部，多名民主派立法會議員也前往警總支援。此次事件，導致他在30日上午因涉嫌煽惑他人參與未經批准集結、組織未經批准集結以及明知仍參與未經批准集結3項罪名被捕，當天下午黃之鋒便獲保，是否出席831的集會活動則是外界關注焦點。

《環球網》昨日晚間9時30分左右，在微博上發佈「獨家：香港警隊在銅鑼灣將亂港頭目黃之鋒抓獲」的消息，不過黃之鋒本人隨後在臉書發文否認，表示自己下午的確有去過銅鑼灣，但不能覺得所有四眼短頭髮的男性都是他。

《環球網》在發現搞烏龍之後，也立即在微博致歉，文中提到，「我們今晚誤報黃之鋒被捕，隨即收到來自同行與讀者的提醒，大家的關心加重了環環的歉疚。一線記者在香港街頭冒險採訪搶新聞，很不易，今晚，我們做得不夠好，引以為戒。但，我們還在一線，我們還要報導，我們必須努力。」

▲報導黃之鋒被捕，環球網透過微博致歉。（圖／翻攝環球網微博）

親自前往香港現場採訪的胡錫進也透過微博代同事致歉，他指出，今晚環球時報報導組在香港銅鑼灣暴力示威現場採訪時，目擊警察抓捕幾名暴徒，環球時報記者拍到其中一名被抓暴徒，長得酷似黃之鋒。

胡錫進表示，該記者向現場兩名人士求證，兩人都表示就是黃之鋒，於是記者隨即發稿，消息因此迅速被廣泛轉引，隨即有人質疑被抓捕者與黃之鋒可能不是同一人，並且將兩人照片做了仔細對比。在向香港警方正式求證後，確認被抓者不是黃之鋒。

胡錫進指出，這名記者對這次出錯非常難過，已要求他汲取教訓，以後在發獨家新聞前，一定要沉住氣，沒有絕對把握，不能發佈。「這個錯誤不是惡意的，是在混亂當中的技術性差錯，但我本人也在香港，我為這個錯誤承擔總的責任。」

對比雙方的道歉啟事，胡錫進是全文字版道歉聲明，環球網則在道歉聲明裡，附上黃之鋒與導致報導錯誤的「山寨版」黃之鋒照片。

▲環球時報總編輯胡錫進也透過微博對錯誤報導致歉。（圖／翻攝環球網微博）