指民進黨「策動香港暴亂」　孫亞夫：蔡英文製造槍砲向大陸射擊

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾俊豪／綜合報導

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫31日出席第四屆兩岸關係天府論壇，針對當兩岸局勢，他表示，民進黨及其當局對大陸升高對抗，對內實行綠色恐怖，對美國竭力配合討好，甚至利用香港混亂局面攻擊一國兩制。孫亞夫強調，蔡英文不是「撿到槍、撿到砲」，而是「製造槍、製造砲」，向大陸射擊。

天府論壇是由大陸國台辦研究局指導、海峽兩岸關係研究中心、四川省台辦、四川省社科院等單位共同主辦。今年進入第四屆，除孫亞夫外，海峽兩岸關係研究中心主任仇開明、文化大學社會科學院院長趙建民、中國現代國際關係研究院涉台事務研究中心主任謝郁等學者均與會。

孫亞夫提到，自己去年在第三屆兩岸關係天府論壇上講話時，從大陸、台灣、美國三個方面論述了當時的台海形勢，主要呈現為，大陸方面堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對各種形式的台獨分裂行徑，同時促進兩岸民間交流合作，推動兩岸關係和平發展。

▲第四屆兩岸關係天府論壇。（圖／翻攝中評社）

而民進黨及其當局堅持台獨立場，阻撓兩岸關係發展，則美國將中國大陸作為主要戰略競爭對手，從各個方面包括利用台灣問題對中國大陸進行遏制，並且加大扶持民進黨及其當局的力度。

他表示，一年來，台海形勢總體還出現新發展。大陸方面以中共中央總書記習近平今年1月2日發表關於台灣問題和對台工作的重要講話為主；台灣方面，民進黨及其當局則實行所謂抗中策略，對內實行綠色恐怖，對美國竭力配合，甚至策動和支持香港暴亂，利用香港混亂局面攻擊一國兩制。

孫亞夫接著抨擊蔡英文不是「撿到槍、撿到砲」，而是「製造槍、製造砲」向大陸射擊，像是激進台獨勢力持續推動「正名制憲」、「加入聯合國」活動，圖謀製造台獨重大事變。加上2020大選選情錯綜複雜、撲朔迷離，國民黨失去去年九合一選舉後曾有過的有利地位，明年是否發生新一次政黨輪替前景不明。

他還提到，中美建交40年來，美國全面對中國大陸施壓到了從未有過的程度，美國對台灣當局的扶持、發展與台灣的關係也到了從未有過的程度，美國的作為，給兩岸關係發展和台海穩定帶來最大的挑戰和風險，也使台海形勢發生40年來最大的變化。

不過，孫亞夫也認為北京當局應當且完全有理由保持必勝信念和頑強鬥志，「尤其是堅決打擊極端台獨冒險，如果台獨勢力膽敢發動台獨重大事變，我們必然採取必要手段包括非和平手段予以堅決打擊、徹底粉碎。 」

▲海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫。（圖／資料照、記者詹雅婷攝）