「危險便當」3格配菜全中！　營養爆表2千人吵翻：還少了青椒

▲蒜頭味道重，很多人會排斥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人幾乎都有不喜歡的「食物地雷」，無論是辛香料或是蔬菜，偶爾還是會挑食一下。一名網友就貼出一張「危險的便當照」，引發2千多名網友正反議論，有人表示這是便當必夾的菜，但也有人直說看了好想吐。

「傳聞能吃完這3道菜的人，是最強的地球人！」一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張便當照，只見便當配菜裡不僅有許多人吞不下去的茄子和鹹蛋苦瓜，一旁竟然還有爭議性頗高的絲瓜，他還笑說還好有雞排點綴，可以中和一下這危險的照片。

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▲ 苦瓜、茄子和絲瓜竟然全部都集合在一個便當盒裡了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

這則貼文一出就吸引了2千多名網友留言，大家分成兩派，有人認為這便當「能吃的東西只有雞排」，「媽啊我最怕的3樣東西放在一起，你贏了」、「茄子好愛，其它不行」、「光看照片就快吐了」、「怎麼可以少了青椒」。

另一派網友則是認為3種都好吃，「先不說了，去買一盒壓壓驚」、「我竟然默默成為最強地球人」、「看了都餓了」、「這都是便當店必夾美食啊」、「花椰菜才是吞不下去的菜吧」。

事實上這些蔬菜的評價相當兩極，有人就特別喜歡茄子的軟爛口感，但也有人覺得吃完苦瓜苦味會揮之不去，雖然知道這些菜富含營養，還是無法說服自己吃下肚。

▲苦瓜可幫助控制血糖。（圖／CFP）

值得一提的是，根據台大生化科技研究團隊指出，苦瓜不僅可以控制血糖，山苦瓜內還有一種稀有成分「共軛次亞麻油酸」可以活化人體內的轉錄因子PPARs，連皮帶籽食用會有很大的幫助，適當攝取各種蔬果還是比較均衡。

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