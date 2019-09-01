　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「危險便當」3格配菜全中！　營養爆表2千人吵翻：還少了青椒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲蒜頭,大蒜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蒜頭味道重，很多人會排斥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人幾乎都有不喜歡的「食物地雷」，無論是辛香料或是蔬菜，偶爾還是會挑食一下。一名網友就貼出一張「危險的便當照」，引發2千多名網友正反議論，有人表示這是便當必夾的菜，但也有人直說看了好想吐。

「傳聞能吃完這3道菜的人，是最強的地球人！」一名男網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張便當照，只見便當配菜裡不僅有許多人吞不下去的茄子和鹹蛋苦瓜，一旁竟然還有爭議性頗高的絲瓜，他還笑說還好有雞排點綴，可以中和一下這危險的照片。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 苦瓜茄子絲瓜 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 苦瓜、茄子和絲瓜竟然全部都集合在一個便當盒裡了 。（圖／翻攝自爆廢公社）

這則貼文一出就吸引了2千多名網友留言，大家分成兩派，有人認為這便當「能吃的東西只有雞排」，「媽啊我最怕的3樣東西放在一起，你贏了」、「茄子好愛，其它不行」、「光看照片就快吐了」、「怎麼可以少了青椒」。

另一派網友則是認為3種都好吃，「先不說了，去買一盒壓壓驚」、「我竟然默默成為最強地球人」、「看了都餓了」、「這都是便當店必夾美食啊」、「花椰菜才是吞不下去的菜吧」。

事實上這些蔬菜的評價相當兩極，有人就特別喜歡茄子的軟爛口感，但也有人覺得吃完苦瓜苦味會揮之不去，雖然知道這些菜富含營養，還是無法說服自己吃下肚。

▲入珠；苦瓜。（圖／CFP）

▲苦瓜可幫助控制血糖。（圖／CFP）

值得一提的是，根據台大生化科技研究團隊指出，苦瓜不僅可以控制血糖，山苦瓜內還有一種稀有成分「共軛次亞麻油酸」可以活化人體內的轉錄因子PPARs，連皮帶籽食用會有很大的幫助，適當攝取各種蔬果還是比較均衡。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
「誰叫她不來接我」台南男喝掛竟朝孕妻怒開4槍　她頭胸中彈險死
1家3口蝸居7坪鐵皮屋！貧女「樹下苦讀」考上第一志願：只想要
星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟每天花5秒爽賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／她脫剩內衣進廁所…門秒被「完美卡死」　行李箱監禁靠一招脫困

影／雲林妹買2盒白飯＋肉汁　「結帳海噴100元」震驚了！網曝店家用意

影／每試必滾屎！2大跑廁所王「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：真的無敵

專訪／《瞳鈴眼》女星腦癌兒病逝：突會通靈！　搬家第17次「遇到往生孩」

影／學餐驚見超低開V短裙正妹！一彎腰打飯「北半雙球掉出來」

馬尾妹逗弄螞蟻腰　他吃早餐「配銷魂水蜜桃」驚呆：合法嗎？網暴動求店址

影／準颱風玲玲水氣+午後強對流　大雷雨襲「雲彰投嘉南」12縣市大雨特報

「危險便當」3格配菜全中！　營養爆表2千人吵翻：還少了青椒

星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

管中閔要新生丟掉幻想：心胸寬一點、少一點成見、多一些包容

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

狐狸辣妹飆慢版《瀟灑小姐》超性感！　開場秀長美腿...劉隽一看設計：聰明的選手

畫面曝光！賓士疑開過頭國道倒車　遭聯結車後方追撞...駕駛被夾慘死

79歲阿伯駕車失控「暴衝4、5次」　撞自宅+路旁汽車：我有剎車啊～

「阿班」變成寵姑姑魔人　《只有我能喜歡妳》不許你靠近！

87歲嬤打零工30年存200萬！ 「捐救護車」哽咽：心願達成了...

影／準颱風玲玲水氣+午後強對流　大雷雨襲「雲彰投嘉南」12縣市大雨特報

「危險便當」3格配菜全中！　營養爆表2千人吵翻：還少了青椒

星巴克買1送1「連續30天」超霸氣！簡單3步驟...每天花5秒爽賺1杯

管中閔要新生丟掉幻想：心胸寬一點、少一點成見、多一些包容

東琉線交通船碼頭海域驚見豬屍　海巡封鎖現場同防疫所緊急處理

「麵麵會辣辣嗎」30歲女客瘋狂疊字點餐　她理智線險斷...網傻了：閉嘴嘴！

1.2萬人搶當高市清潔隊員！4萬薪錄取率1.5％　孕婦和留美女碩士都拼了

影／一家三口蝸居7坪鐵皮屋！貧女「樹下苦讀」考上第一志願：我只想要一張書桌

破80kg弟弟「幾米人偶」拍照！　恐龍爸開心攙扶…網怒：摔死又要喊國賠

影／空服員工會爆「秋後算帳」長榮空姐！　提告、中途拿三寶最重被除名

中職／相隔24天登板好陌生　班華德希望新莊再滿場

「人生70還有機會成長」郭台銘向記者道歉：我們都是因所愛所願在戰鬥

不斷更新／中信兄弟VS富邦　象隊、悍將先發名單

蔡英文製造槍砲向大陸射擊　陸委會反批：修訂逃犯條例的人才是

「關閉國會」引眾怒！英30城市數千人上街抗議　高喊：強生你真可恥

美網／美國15歲天才少女落敗淚灑　大坂直美暖抱安慰邀她受訪

全國反對也要娶她！　奧運金牌泳將宣布結婚…新娘是大4歲歌手懷孕了

棒球少年練習「K到虎頭蜂窩」！國中生遭狂螫　全身佈100處傷口

台南麻豆文旦節　黃偉哲：擋不住地幸福柚惑

嘆黑韓太厲害！韓國瑜再出「108字獨木橋比喻」：我們白韓產業鏈也要開始了

生活熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網..

就是今天！秋冬遊補助爽賺200..

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周..

她買2肉湯飯噴100元　網曝店..

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3..

兒子大喊：媽咪妳的玩具！　她瞬..

開學第一天　女兒回家竟成命案現..

爆打外送員！雞排店「0誠意」道..

辦健身房7個月0改變！辣妹1句..

好市多為何能在台灣立足？網解析..

女兒炫耀「佩佩豬刺青」　媽氣炸

雨區擴大！雲彰投12縣市大雨特..

工人戲謔吹口哨　她「2招擊落」..

更多熱門

相關新聞

他掉包餅乾袋撈飼料　挑食汪秒嗑

究竟是單純還是傻呢？飼主劉瑋婷家中的米克斯「荳荳」近日常常挑食讓媽媽非常懊惱，於是她請求家人集思廣益幫忙想辦法解決，沒想到聰明的舅舅和舅媽想出了一套「騙小孩」的招數，他們先是偷偷抓了一把飼料，接著假裝從大人吃的餅乾袋裡拿出來和毛孩分享，怎料荳荳完全相信了，馬上津津有味地把乾乾嗑掉！

麵麵會辣辣嗎？30歲女客狂疊字點餐

破80kg弟弟站幾米人偶拍照！恐龍爸開心攙扶

兒子大喊：媽咪妳的玩具！　她瞬間羞恥到爆

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

關鍵字：

茄子絲瓜苦瓜營養挑食便當爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「寶雅PK大冰奶」誰強　8成網友選它：拉爆

「肥胖部位圖」驚曝光！營養師：少吃2樣瘦爆

有小孩後不敢住三重蘆洲新莊？爸媽：8+9一堆

就是今天！秋冬遊補助爽賺2000元

玲玲、劍魚颱風可能接連生成　周三起變天

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

逆子拐杖打爛89歲媽腦袋　性侵洩慾

脫衣進廁所　門秒被行李箱監禁

22歲男想破處！她淚崩：友情被精蟲毀了

安宰賢「一週公開對話」確定放鳥

《玩很大》羚小鹿素顏+低胸睡衣拼了

店員辣翻！他吃早餐「配水蜜桃」

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

辜寬敏批對台無貢獻　郭辦回應了

準玲玲西奔！低壓帶雷雨下周灌3天

更多

最夯影音

更多

不滿插隊被叭！BMW國道逼車挑釁　他險失控遭追撞...調紀錄器怒檢舉

台灣人超愛越南辣妹洗頭店！ 600元貼身服務舒服到睡著...

KTV突襲全是大咖藝人　 信、曾沛慈飆唱《千年之戀》…網跪了！

女囚犯臨盆哭喊5hrs沒人幫忙 獄警、護士冷眼看「嬰兒滑出」

台灣師傅「9道家鄉菜」征服法國人 上桌秒嗑光讚爆：白飯不夠吃啦！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面