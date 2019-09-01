「麵麵會辣辣嗎」30歲女客瘋狂疊字點餐　她理智線險斷...網傻了：閉嘴嘴！

▲服務業真的會遇到形形色色的客人。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人和寵物、小孩講話時，都會不自覺拉高音量+疊字說話，聽起來親近可人許多，不過一名餐廳店員就遇到有年紀的客人不斷用疊字跟她點菜，讓她大翻白眼。網友們看完也都笑說，「我的拳頭硬硬了」、「她是智能不足嗎」。

「我真的無法接受人家對我說疊字。」一名女網友在臉書「爆廢公社」分享與客人的對話，店裡日前來了一名年約30歲的小姐，不料對方竟然句句都帶疊字，說出來的話和臉實在搭不起來，讓她理智線差點斷掉，以下為2人對話：

請繼續往下閱讀...

客人：我要吃飯飯，我要這個玉米脆片魚柳義大利麵！

原PO：您剛剛說要飯，確定要義大利麵嗎？

客人：我不要飯飯，我要麵麵！

原PO：好的，請問要搭配套餐嗎？

客人：要，B餐。

原PO：請問您要濃湯還是紅茶？

客人：我要茶茶，不要好了...我有茶茶了（指著自己的水瓶）我要湯湯！

原PO：...好的。

客人：啊這個麵麵會辣辣嗎？我要辣辣。

原PO：不會喔，只能給您TABASCO讓妳自己加。

▲女客：我要辣辣。（圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，後來餐上了之後她也開始忙，就忘記給女客辣椒醬；結果對方還提醒說「小姐小姐，這個沒有辣辣，我要辣辣！」讓她看傻眼。她表示，其實對動物和小朋友講話用疊字她可以理解，但連點餐都這樣，讓她覺得很尷尬。

貼文一出，不少網友也都不敢置信地表示，「她是智能不足嗎」、「可以叫她閉嘴嘴嗎」、「我的拳頭硬硬了」、「疊字錯了嗎，我森77」、「小孩子我可以，大人會想翻桌」、「疊字我都跟老公還有兒子用，對店員真的要很有勇氣」、「你可以回：你再這樣我打打喔！打電話報警警」。

不過留言之中，也有人認為畢竟客人沒有嚴重影響到其他人，就當聽過就好，不必去干涉太多，彼此尊重比較好。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►超爽DER！點我現賺 2200

