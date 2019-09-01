兒子逛夜市大喊「媽咪妳的玩具！」　她瞬間羞恥到爆…網反被推坑：決定入手

▲兒子口中的玩具其實是大人版專用。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

台中一名辣媽日前和家人去逛夜市時，經過一間店家的巨型看板，上頭印著大大的「章魚造型」玩具，還寫上「熱銷NO.1，台灣網紅，強力推薦！」兒子一看到看板上的圖片，突然興奮地大喊，「媽咪～這個玩具跟妳的一樣耶！」讓她頓時羞恥到無地自容，路人也全都尷尬地笑出來。

►生火了！連我媽都用到發光



請繼續往下閱讀...

這名辣媽在臉書社團《爆廢公社二館》表示，原來兒子口中的「玩具」其實是最新型的情趣用品，當孩子大喊的瞬間，整條路上的目光全聚集在她身上，想不到小孩的一句童言童語，無意間就透露的媽媽私底下的愛好，令原PO實在是哭笑不得，一旁的老公也不知該如何是好。

▲還有網友想知道使用感想。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



原PO最後無奈地勸網友，「如果你們家裡有『玩具』，逛逢甲小心一點，不然會跟我一樣…」目前這則貼文已超過萬名網友按讚，大家紛紛笑說，「好玩嗎？」「已經有超過1萬人都知道。」「兒子啊～你不講話，沒人會把你當啞巴。」「可是妳在這裡發文，比妳現場知道的人更多。」「趕快說那是監視器，孩子你認錯了。」

甚至還有人直接在留言求使用心得，「好用嗎？我只想知道這個。」「所以這個推薦購買嗎？我想買一個給我老婆呢！」「這個我也有欸XD」「這個玩具不錯玩啊！」「好常看到地方媽媽推薦耶！」「決定入手。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！