開學第一天！女兒回家秒「登出」趴地陣亡　爸見命案現場笑瘋

▲開學第一天！女兒回家一秒斷線，癱軟在地板上。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

開學對大多數學生來說都很痛苦，但對許多父母來說卻是一個解脫。高雄一位爸爸在臉書貼出照片，笑說女兒上學才第一天，返家後卻一秒癱倒門口；可愛模樣宛如「斷電」的機器人，不僅笑翻許多網友，也釣出不少爸爸媽媽回報「災情」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出照片，從中可見一名粉紅色上衣的小女孩似乎剛踏進家門，但還沒來得及放下書包，就直接累倒地板上，一副筋疲力盡的模樣，惹人憐愛，卻讓爸爸哭笑不得，不禁直呼「第一天而已ㄟ」。

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▲有家長笑說，第一天開學見到不少生離死別的畫面。（圖／記者季相儒攝）

許多網友看完後，紛紛留言笑說，「有這麼慘嗎XD」、「這個太好笑了，我女兒怎麼沒有這樣」、「手上的小點心都還來不及吃就陣亡了」、「地板冰冰涼涼的，再睡一下」、「羨慕，小朋友還可以賴皮一下」、「電量歸零」、「今天真的很多生死離別的畫面，送小朋友上課，校區哭成一團」。

其中，也有不少爸爸媽媽回報自家孩子的情況，「轉頭跟我兒子講個話，他也睡著」、「我兒子放學洗澡好吃飽就睡著了」、「我家的也是，回到家洗好澡就暈了」、「我家老大國二、老二小三，放學一回來也全陣亡，到現在請他們起來吃晚餐都叫不醒」掀起熱議。

▼一張照片意外引起許多家長共鳴。（圖／爆廢公社）